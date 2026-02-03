Renunció la directora del Museo Histórico Nacional en medio de la polémica por el sable corvo de San Martín

María Inés Rodríguez Aguilar anunció su salida luego de que el Gobierno oficializara el traslado del arma al Regimiento de Granaderos a Caballo. Había asumido en agosto del 2025.

La directora del Museo Histórico Nacional (MHN), María Inés Rodríguez Aguilar , presentó su renuncia al cargo luego de que se oficializará la decisión de Javier Milei de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde la institución hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio de Palermo.

A través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó con la medida que se concretaría el próximo sábado 7 de febrero en la localidad santafesina de San Lorenzo , al conmemorarse 213 años de la batalla de San Lorenzo.

Se espera que el propio Presidente encabece el acto en la provincia de Santa Fe.

El episodio suscitó un gran polémica respecto al destino del sable corvo, ya que distintos sectores aducen que se está violando la voluntad de la familia Rosas , heredera del arma, que había decidido donarla en 1897 al Estado argentino.

En este marco, Rodríguez Aguilar tomó la decisión de renunciar a la dirección del MHN , acción que fue anunciada por ella misma en una breve carta.

La funcionaria ocupaba el cargo desde agosto del 2025, cuando fue nombrada en reemplazo de Gabriel Di Meglio, quien dejó el puesto denunciando los recortes presupuestarios por parte de la administración libertaria.

Cabe recordar que San Martín le legó su arma a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento por su defensa de la soberanía en el conflicto armado con la flota anglo-francesa que tuvo como episodio destacado la batalla de La Vuelta de Obligado.

De hecho, en una carta de 1848, el Libertador escribe que Rosas había sabido “sostener el honor de la República” frente a las potencias europeas.

El decreto dispone que el sable corvo quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, creado por el propio Libertador, que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

En los considerandos, el Ejecutivo remarca que el arma “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”.

Finalmente, el Gobierno afirmó que “la guarda del Sable Corvo en el ámbito del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ y en su sede constituye una solución coherente con el legado del Libertador”, al tiempo que “restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.