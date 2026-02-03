El Gobierno dispuso que el sable corvo de San Martín vuelva al Regimiento de Granaderos

La decisión se formalizó mediante el Decreto 81/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La pieza dejará el Museo Histórico Nacional, donde estaba exhibida desde 2015, y quedará bajo custodia militar.

El Gobierno oficializó este martes el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, una medida que había comenzado a circular la semana pasada y que finalmente quedó plasmada en el Decreto 81/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Luis Petri , y establece que la histórica reliquia será trasladada al cuartel del Regimiento de Granaderos, ubicado en avenida Luis María Campos 554 , en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se confirmó días atrás, el acto formal de entrega del sable se realizará este sábado en el Campo de Gloria de San Lorenzo, Santa Fe , en un contexto que volvió a reactivar un debate que trasciende lo ceremonial y pone en foco el destino de uno de los objetos más emblemáticos de la historia nacional.

El decreto dispone que el sable corvo quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” , creado por el propio Libertador, que será “ responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables ”.

En los considerandos, el Ejecutivo remarca que el arma “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina” .

La norma recuerda además que el sable fue donado al Estado Nacional en 1897, lo que permitió su incorporación al acervo público “con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal”. También se menciona que el objeto fue sustraído en dos oportunidades, en 1963 y 1965, mientras se encontraba bajo resguardo del Museo Histórico Nacional.

“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, sostiene el decreto.

En ese marco, se recuerda que mediante el Decreto 8756/67 se había dispuesto su guarda definitiva por parte del Regimiento de Granaderos. Sin embargo, en 2015, a través del Decreto 843/2015, se resolvió su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, aunque la custodia formal continuó en manos de la unidad militar. Esa disposición fue derogada ahora con la publicación del nuevo decreto.

sable san martin

Cuál es el argumento final del Gobierno para el traslado

Finalmente, el Gobierno afirmó que “la guarda del Sable Corvo en el ámbito del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ y en su sede constituye una solución coherente con el legado del Libertador”, al tiempo que “restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.

“La presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”, concluye el texto oficial.