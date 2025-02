Sin billetes a la vista y marcha total, enloquecieron

Podemos decir sin temor a equivocarnos que también entra en pánico el actual plan financiero típico no económico que se encuentra llevando adelante el Gobierno, consecuencia de la pérdida constante de reservas brutas internacionales del BCRA. Para tener mayor idea de ello, veamos: hace 10 días anunciaron un descuento en retenciones del 20% a quienes liquidaran las exportaciones hasta 15 días posteriores a la declaración jurada , el viernes pasado comunicaron que aquellos que liquiden fuera de esos 15 días serían sancionados desde ARCA, por lo cual la libertad de los productores se reduce a una simple extorsión. Resultado de ello, los productores no liquidan esperando la Ley Nacional de Retenciones entre marzo-abril próximo con muchos productores poseyendo retención de 0%.

Por lo tanto, el cepo ya sabíamos e incluso escribimos que no se levantaba antes de noviembre 2025 y al no poder acumular reservas para salir de las reservas negativas son muy factibles cambios en los equipos de gobierno. Incluso hasta Domingo Felipe Cavallo coincide con nosotros que los fondos que llegarían no antes de principios de abril desde el FMI no podrían cubrir las reservas negativas estimadas a ese momento en el orden de los u$s15 MM, consecuencia de los u$s-11 MM actuales y la salida de dólares por turismo de argentinos en el exterior estimados en u$s -2.5 MM mensuales en el 1er trimestre 2025. En breve el dólar libre/blue debería tener que seguir la tendencia de los otros tipos de cambio y subir en el mismo nivel de porcentaje.