Vialidad: "Está el compromiso de colocar a la obra pública como prioridad" 

En el año 1947 el presidente Juan Domingo Perón proclamaba estos derechos que fueron anulados en 1956 por la dictadura militar. Así, en la convención constituyente de 1957 se dictó en su reemplazo el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Los trabajadores son los que elaboran la grandeza de nuestra Patria, a pesar de ser muchas veces castigados, perseguidos o ignorados como sucedió en los últimos cuatro años. Ellos y ellas siguieron esforzándose y en muchos casos luchando para mantener algo tan preciado como el trabajo. Nosotros como dirigentes sindicales, tenemos la obligación indeclinable de que se respeten y cumplan los derechos laborales.

Lamentablemente la situación que vive el mundo hoy con el Covid-19, del que nuestro país no es ajeno, hizo que se postergaran algunas situaciones que -como trabajadores- debemos recuperar. Y no me refiero solo a lo salarial sino también al hecho de recuperar tareas que nos fueron arrebatadas.

En ese sentido igual seguimos trabajando, cumpliendo con lo conversado en las distintas reuniones mantenidas con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, que no es otra cosa que poner a Vialidad de pie nuevamente; por supuesto teniendo en claro las prioridades que esta situación del coronavirus presenta diariamente.

Tenemos en claro que cuando el aislamiento social obligatorio se continúe liberando, está el compromiso del Gobierno Nacional, del Presidente Alberto Fernández y del ministro Katopodis, de colocar como prioridad a la Obra Pública, siendo Vialidad un organismo estratégico; no sólo en lo que hace al mantenimiento y construcción de rutas sino también como generadora de empleo. El organismo pone en movimiento una maquinaria que mueve el engranaje de varias actividades, no sólo la de nuestros trabajadores.

El desafío que impone a los trabajadores el Covid-19

Sin dudas, esta cuarentena nos presenta un nuevo desafío, como lo es frenar el avance de quienes pretenden violar los derechos que mencioné anteriormente. Ellos son los personajes neoliberales de siempre, que escudados en esta situación de emergencia se aprovechan para mejorar sus bolsillos y demostrar su mezquindad, sin tener en cuenta a los trabajadores o lo que es peor, pensar ideas para perjudicarlos.

Hoy por fortuna en la Argentina con la crítica situación que atravesamos, tenemos un Estado presente, que ha puesto a los diferentes sectores de la salud, la ciencia y muchos más en el lugar que siempre debieron estar y asistiendo a nuestros adultos mayores, niños y a quienes más lo necesitan con permanentes medidas que demuestran la importancia del rol que el Estado no debió dejar de tener nunca. En contraposición, están aquellos que sostuvieron lo contrario y que, por las ironías que tiene la vida, hoy necesitan de ese Estado ya sea para volver al país o para atenderse en un hospital. Esto rubrica el apotegma que como peronistas llevamos como bandera, “donde existe una necesidad nace un derecho”.

En este contexto, los viales nacionales hoy -a pesar de la cuarentena- seguimos trabajando tanto en las tareas administrativas, como en aquellas que hacen imprescindible la presencia de los trabajadores viales en los caminos, cortando pasto, haciendo bacheo, recalce de banquinas, señalamiento, balanzas, atendiendo en forma inmediata las emergencias que se presentan sobre todo por cuestiones climáticas y preparando todo lo relacionado con el operativo invernal que se avecina como cada año se hizo. Sin dudas, estás labores son nuestro mayor orgullo.

Es importante considerar también en el marco del Día Internacional del Trabajo, el avance que han tenido gracias a la lucha las mujeres en distintos órdenes, alcanzando reivindicaciones históricas. La creciente autonomía lograda por su independencia económica y una mayor incorporación en el mercado laboral, marcan el camino para alcanzar la igualdad, que no significa otra cosa que tener iguales derechos por el mismo trabajo. Una mayor participación dará como resultado la aparición de nuevos liderazgos, incluida la posibilidad de un rol más preponderante en el sector sindical.

Por todo ello es que este 1 de Mayo quienes pensamos y trabajamos por el bien común, sin genuflexiones, andando siempre el mismo camino y jamás traicionando a nuestros trabajadores, debemos recordar la frase de quien nos diera dignidad en el mundo del trabajo, que no es otro que Juan Domingo Perón cuando dijo: “Trabajadores únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse, en esta hermosa tierra, la unidad de todos los argentinos”.

(*) Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), afiliado a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).