Turismo en tiempos de IA: el desafío de no perder lo humano Por Bettina González + Agregar ámbito en









La inteligencia artificial redefine la forma de buscar, planificar y vivir los viajes, pero también plantea desafíos vinculados al impacto social y la desigualdad. El sector turístico enfrenta el reto de incorporar tecnología sin perder el valor del encuentro humano y las identidades locales.

El desafío del sector es incorporar tecnología sin perder el vínculo con las comunidades y los territorios.

La inteligencia artificial ya está transformando la manera en que buscamos información, elegimos destinos, planificamos viajes y tomamos decisiones. Su incorporación al turismo abre enormes posibilidades para mejorar procesos, conocer mejor las necesidades de los viajeros y hacer más eficiente la gestión de los destinos.

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Pero, frente a este escenario, hay una pregunta que considero cada vez más necesaria: ¿cómo incorporamos estas herramientas sin perder la dimensión humana que hace del turismo una experiencia única? El lema del Día Mundial del Turismo 2026, “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, plantea justamente una oportunidad para pensar qué lugar queremos darle a la tecnología en la actividad. Porque innovar no debería significar simplemente hacer más cosas con nuevas herramientas. También implica preguntarnos qué podemos perder en el camino.

En turismo trabajamos el encuentro con el otro, algo que ningún algoritmo puede experimentar. Un territorio no es solamente un conjunto de datos, imágenes o atractivos ordenados en una pantalla, es una historia, una cultura, una forma de vivir, personas que lo habitan y relaciones que se construyeron durante generaciones. Eso se vuelve especialmente importante cuando hablamos de comunidades, urbanas, rurales y pueblos originarios.

El desafío del sector es incorporar tecnología sin perder el vínculo con las comunidades y los territorios. Si nuestra mirada sobre esos territorios queda reducida a aquello que es más fácil de mostrar, vender o consumir a través de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de perder justamente aquello que los hace valiosos. La tecnología puede ayudarnos a llegar más lejos, pero no debería convertir a las comunidades en un producto más del mercado turístico. No podemos transformar una cultura en un espectáculo diseñado para ser consumido. El desafío está en generar encuentros respetuosos, auténticos y capaces de poner en valor a las personas que hacen posible cada experiencia.

Esta reflexión también nos obliga a hablar de desigualdad. Los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial no se distribuyen de la misma manera. No es igual incorporar una nueva tecnología cuando se cuenta con recursos, conectividad y formación que hacerlo en una comunidad donde esas condiciones todavía son limitadas. Si el desarrollo tecnológico no contempla esas diferencias desde el comienzo, podemos terminar profundizando brechas que ya existen. Por eso, hablar de innovación también implica hablar de responsabilidad.

En Magnifica Humanitas, la reciente encíclica de León XIV, aparece una reflexión que considero especialmente pertinente para este momento: el progreso tecnológico no debería convertirse en un criterio absoluto. La tecnología puede contribuir al desarrollo humano, pero necesita estar acompañada por decisiones éticas, responsabilidad y una mirada sobre sus consecuencias sociales. Esta mirada dialoga profundamente con nuestra manera de entender el turismo en Boomerang Viajes. Desde hace 25 años generamos encuentros que enriquecen, donde los viajeros conocen los territorios y se genera una conexión real con las personas que los habitan. Como Empresa B, asumimos el compromiso de medir y gestionar nuestro impacto sobre las personas, las comunidades y el ambiente. Para nosotros, viajar también significa entender que detrás de cada destino hay personas, historias y formas de vida que merecen ser respetadas. El turismo enfrenta el desafío de aprovechar la innovación tecnológica sin convertir a las comunidades en un producto más del mercado. Depositphotos El algoritmo puede mostrarnos aquello que millones de personas ya hicieron. Nosotros creemos que también vale la pena preguntarnos qué hay más allá de esa ruta. Ese es el rol que debemos asumir los profesionales del sector turístico en tiempos de IA. Como dice León XIV en la encíclica, la inteligencia artificial no vive una experiencia, no posee un cuerpo, no pasa por emociones, no juzga el bien y el mal ni asume el peso de las consecuencias. Hay una dimensión del turismo que no aparece en una base de datos: un productor que cuenta su historia, una familia que abre las puertas de su casa, una comunidad que comparte una tradición y un paisaje que entendemos de otra manera cuando alguien que nació allí nos explica qué significa. En tiempos de inteligencia artificial, quizás el verdadero acto de innovación sea no olvidar algo tan antiguo como necesario: reconocer al otro como persona y no como un dato, un usuario o una mercancía. Desde nuestro lugar, como agencias, prestadores, destinos, organismos públicos y también como viajeros, tenemos una responsabilidad compartida. La tecnología puede ayudarnos a construir el turismo del futuro, pero somos nosotros quienes tenemos que decidir qué tipo de turismo queremos construir con ella. Directora de Boomerang Viajes