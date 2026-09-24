Escapadas cerca de Buenos Aires: 5 pueblos de campo a menos de 2 horas para desconectarse

Estaciones antiguas, pulperías, bodegones y naturaleza forman parte de estos destinos ideales para cambiar de aire un fin de semana.

Muy cerca de la Ciudad hay pequeños pueblos para cortar con la rutina y bajar un cambio.

Para encontrar el lugar perfecto donde bajar el ritmo y disfrutar de una escapada , no hace falta recorrer cientos de kilómetros ni gastar demasiado. En distintos puntos de la provincia hay pequeñas localidades que conservan calles de tierra, estaciones antiguas y una fuerte tradición rural .

Destinos como Gouin, Zapiola, Lozano, Elvira y Las Chacras son algunas de las mejores opciones para una salida de fin de semana . Cada una tiene su propio atractivo, desde pulperías y bodegones hasta lagunas y construcciones que mantienen viva su historia hasta el día de hoy.

A 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , cerca de Carmen de Areco, Gouin mantiene una postal bien rural. Sus calles de tierra, las construcciones antiguas y el ritmo tan tranquilo que lo caracteriza lo convierten en un destino pensado para descansar.

Uno de los mejores lugares para conocer es la Capilla San Agustín , además de la antigua estación ferroviaria. La gastronomía es muy importante en la región y hay alternativas como Pulpería La Mora, Parrilla Don Carlos y Restaurante La Estación . Quienes quieran pasar la noche pueden encontrar alojamiento en La Casa del Árbol o El Remanso y hasta quedarse un par de días más antes de volver a la ciudad.

Zapiola está a 93 kilómetros de Buenos Aires , en las cercanías de Lobos, y todavía cuenta con construcciones que datan de principios del siglo XX. Uno de sus principales atractivos es su estación de tren, que todavía funciona gracias a la línea Sarmiento . Esto permite llegar al pueblo en ferrocarril y comenzar desde ahí un recorrido por sus calles.

Zapiola mantiene viva su estación de tren y el encanto de sus construcciones antiguas.

Entre los mejores lugares para visitar aparecen el Almacén de Zapiola, la iglesia Inmaculada Concepción y una antigua cooperativa quesera abandonada que todavía conserva parte del paisaje de otra época, por lo que es perfecta para tomar fotos.

Lozano tiene mucha tranquilidad y excelentes bodegones de comida casera. Gentileza - Youtube: Viajando con Cesar

Lozano: bodegones de pueblo e historia bonaerense

A unos 108 kilómetros de Capital, Lozano es otra alternativa poco conocida y también se puede visitar en tren. La línea Belgrano Sur llega hasta su estación, que todavía sigue en funcionamiento a día de hoy.

El recorrido puede complementarse con una parada gastronómica, por ejmplo, La Tacuara y El Resorte son dos de los bodegones del lugar, con comida casera y un ambiente muy familiar. Su tamaño y tranquilidad permiten recorrerlo en paz y disfrutar de una salida diferente sin alejarse de la ciudad.

Elvira tiene construcciones históricas y es muy cercana a la Laguna Salada. Gentileza - @puebleando.arg

Elvira: caminos de tierra, lagunas y serenidad

Elvira se encuentra a unos 150 kilómetros al suroeste de Buenos Aires y es una alternativa para quienes quieren dejar atrás el movimiento urbano y meterse en un paisaje rural. Entre sus postales se encuentra la estación de tren, una antigua bomba de nafta YPF, la parroquia y el viejo molino.

La localidad está llena de lugares que todavía mantienen parte de la identidad histórica de la localidad. Además, muy cerca está la Laguna Salada, una gran opción para sumar naturaleza al recorrido y vivir un fin de semana entre caminos rurales y tranquilidad.

Las Chacras es una buena opción para disfrutar del campo. Gentileza - @puebleando.arg

Las Chacras: naturaleza e historia rural muy cerca de Lobos

A 114 kilómetros de Buenos Aires y a pocos pasos de Lobos, Las Chacras cuenta con paisajes rurales, tranquilidad y algunos rincones históricos. Su tamaño lo convierte en una gran alternativa para visitar en pareja o durante un fin de semana con amigos.

Uno de los mejores puntos para recorrer es la antigua estación del Ferrocarril Roca, pero antes de llegar, quienes quieran hacer una parada pueden acercarse a la panadería Santa Catalina. Por su ubicación, el paseo también se puede combinar con una visita a la ciudad de Lobos y conocer más puntos de la zona durante el mismo fin de semana.