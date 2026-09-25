Río Negro superó el millón de turistas en 2026 y busca sostener el movimiento durante todo el año

Según datos de la provincia, solamente en enero ingresaron 489.000 visitantes. El aumento de la conectividad aérea, especialmente con Brasil, una de las claves del fenómeno.

Las Grutas, uno de los destinos clásicos de la costa atlántico rionegrina.

Río Negro recibió más de un millón de turistas durante los primeros nueve meses de 2026 y busca consolidar una estrategia para reducir la dependencia de las temporadas alta de verano e invierno y sostener la actividad durante los 365 días del año.

Según datos difundidos por la provincia, solamente en enero ingresaron 489.000 visitantes . A ese movimiento se sumó una temporada invernal que volvió a posicionar al distrito entre los destinos más elegidos del país, con Bariloche como principal referencia del turismo de nieve y buenos niveles de ocupación en la Costa Atlántica , Viedma y distintas localidades del Valle .

La política turística provincial apunta a integrar los distintos corredores y regiones bajo una misma oferta. La propuesta combina la Cordillera, la Costa Atlántica, los Valles y la Región Sur , con actividades vinculadas a la nieve, el mar, la naturaleza, la gastronomía, los vinos, la aventura y la cultura.

“Superar el millón de turistas representa mucho más que un indicador estadístico”, señaló Diego Piquín , director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR). El funcionario sostuvo que el objetivo es que la provincia no dependa exclusivamente de una buena temporada de verano o invierno y pueda consolidarse como un destino durante los doce meses del año.

Uno de los ejes de la estrategia es el aumento de la conectividad aérea. La provincia destacó especialmente el crecimiento de las conexiones con Brasil , mercado que se consolidó como uno de los principales emisores de turistas hacia la Patagonia. Bariloche funciona en ese esquema como una de las principales puertas de entrada al sur argentino.

La conectividad de Viedma también registró una mejora, lo que, de acuerdo con la provincia, abre nuevas posibilidades para incrementar los arribos, desarrollar el turismo de reuniones y promocionar los productos vinculados al litoral marítimo.

Los eventos deportivos, culturales y gastronómicos forman parte de la estrategia para ampliar la llegada de visitantes y la exposición de la provincia. Entre las iniciativas mencionadas aparecen el MXGP Patagonia Argentina y el eclipse previsto para febrero de 2027, además de festivales y encuentros organizados en distintas localidades.

La ciudad de Bariloche, epicentro del turismo en Río Negro.

El desafío ahora es extender la permanencia de los visitantes y distribuir el movimiento turístico entre más localidades. “Hoy los viajeros buscan mucho más que un destino; buscan experiencias auténticas”, afirmó Piquín, quien planteó que la diversidad de propuestas permite ampliar la oferta y generar actividad en distintos puntos de la provincia.

El turismo también tiene impacto sobre otros sectores de la economía provincial, como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio, los servicios y la producción regional. La provincia busca que ese movimiento se traduzca en empleo, inversiones y mayor actividad en las economías locales.

Con más de un millón de turistas acumulados en lo que va de 2026, Río Negro encara el último tramo del año con la mira puesta en la próxima temporada de verano, el crecimiento de los mercados internacionales y una mayor diversificación de su oferta turística.