Medellín llega a FIT América Latina 2026 con una ciudad para vivir, descubrir y combinar

Cuando un viajero argentino llega a Medellín se encuentra con una ciudad cercana , un saludo de vos a vos, gastronomía callejera y una oferta que combina cultura, gastronomía, tradición, naturaleza y montaña , con el Caribe colombiano a poco más de una hora de vuelo.

La conexión entre Buenos Aires y Medellín crece este año. Avianca opera siete frecuencias semanales directas entre ambas ciudades, con un vuelo de aproximadamente 6 horas y 40 minutos (Avianca, febrero de 2026). A esa oferta se suma JetSMART, que anunció una nueva ruta directa Buenos Aires (Ezeiza)–Medellín desde noviembre, con cinco frecuencias semanales y tarifas desde COP $777.700 por trayecto, tasas e impuestos incluidos. La ruta amplía además el acceso, a través de Medellín, a otros destinos de la aerolínea como Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Montería, Santa Marta y San Andrés .

A junio de 2026, Medellín cuenta con 27 rutas internacionales hacia 18 países y 35 rutas domésticas hacia 29 destinos nacionales, según el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) , con información de Airplan. Esa conectividad también acerca al viajero al Caribe colombiano: desde el José María Córdova hay vuelos directos a Cartagena (1 hora y 20 minutos) y Santa Marta (1 hora y 15 minutos), con Avianca, JetSMART y Wingo. Así, Medellín puede ser el tramo urbano y cultural de un viaje que continúa frente al mar, o el cierre de un recorrido que empezó en la playa.

Los datos del mercado muestran una oportunidad concreta. En 2025, los viajes internacionales de los argentinos estuvieron liderados por el ocio, con 6,73 millones de salidas, el 47,2 % del total (GlobalData Traveler Demands and Flows Database). El Perfil del Turista Argentino, también con datos de GlobalData, confirma esa tendencia y señala una preferencia por sol y playa, naturaleza, gastronomía y oferta cultural.

Colombia ya hace parte de esos viajes. Según MinCIT y Migración Colombia, Bogotá, Cartagena y Medellín fueron las ciudades que más visitantes argentinos recibieron en 2024, y el 59,5 % de ellos llegó por vacaciones, recreo y ocio. La tendencia se confirma en las reservas: entre julio y diciembre de 2025 se registraron 14.164 reservas de viajeros argentinos hacia Colombia, un 37 % más que en el mismo periodo de 2024 (ForwardKeys), con Bogotá, Cartagena y Medellín como principales puntos de entrada y una estadía promedio de entre 9 y 13 noches .

El viajero argentino también reconoce el papel de las agencias: el 93,8 % afirma haber usado una para planear su visita a Medellín (SITE, 2025), lo que convierte a la ciudad en una alternativa concreta para operadores que amplían sus itinerarios en Colombia. Medellín puede entrar en ese mapa como una alternativa de montaña y transformación urbana, sin competir con la playa, sino complementándola.

Una oferta que se recorre todo el año

La ciudad despliega esa oferta en su transformación urbana, con recorridos por la Comuna 13 y por Constelaciones, en Manrique. La tradición silletera se vive en Santa Elena, con cerca de 17 fincas visitables y una historia que tiene en el primer Desfile de Silleteros de 1957 uno de sus principales hitos. La escena gastronómica, bajo Medellín Sí Sabe, va de la bandeja paisa a la cocina de autor,

y la naturaleza va desde el Parque Arví y el Jardín Botánico hasta sus corregimientos y pueblos patrimonio. A esto se suma una agenda cultural activa todo el año —EDC, Ritvales, Festival Altavoz, Festival de Navidad y conciertos de artistas como Juanes y Carlos Vives—, con una afinidad alta del viajero argentino por el arte urbano y muy alta por las celebraciones de fin de año (GlobalData).

Medellín ofrecfe una amplia oferta turística. Fit America Latina

Medellín llega a FIT para acercarse al mercado argentino

La participación de Medellín en FIT América Latina 2026, del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, busca acercar esta oferta a turistas, agencias, operadores y medios. El destino estará presente en FIT América Latina 2026 para acercarse al mercado argentino y presentar su oferta turística.

"Medellín tiene una oferta que conversa muy bien con los intereses del viajero argentino y al mismo tiempo, una conectividad que facilita incorporarla a un recorrido más amplio por Colombia. FIT es una oportunidad para acercar estas posibilidades a quienes buscan nuevos destinos y a quienes diseñan los viajes", afirmó Ana María López, Secretaria de Turismo y Entretenimiento.

En el contexto actual del país, Medellín mantiene su operación turística y expresa su solidaridad con las comunidades afectadas, mientras sostiene las condiciones para recibir visitantes, en línea con el Plan Distrital de Seguridad Turística 2026-2030.

Medellín está cerca. Y cuando llegás, descubrís que hay mucho más por vivir: una ciudad entre montañas, sabores que cuentan historias, barrios que sorprenden y experiencias que invitan a quedarse un poco más.

Vive Medellín invita a ir más allá de la visita: a quedarse, descubrir nuevos lugares, conectar con su gente y dejar que cada experiencia se convierta en una razón para seguir recorriendo la ciudad.