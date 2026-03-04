Una reforma tributaria es imprescindible

El desafío político es significativo, porque exige reordenar la relación fiscal entre Nación, provincias y municipios. Depositphotos

Reformar el sistema no es una consigna ideológica: es una necesidad estructural. Cuando el Presidente Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, afirmó que el país requiere una transformación profunda del sistema impositivo, puso sobre la mesa un debate recurrente pero que hoy es impostergable. El problema argentino no es únicamente la presión tributaria consolidada, sino la calidad del diseño fiscal y su impacto distorsivo sobre la actividad productiva.

El punto de partida debe ser el análisis de los tributos más regresivos y económicamente ineficientes del esquema actual: Ingresos Brutos y las tasas municipales. Ambos gravámenes, tal como están estructurados, funcionan como verdaderos impuestos al margen bruto. No se aplican sobre la renta neta sino sobre la facturación, sin considerar costos, estructura financiera ni ciclo productivo. El efecto es directo: amputan capital de trabajo y reducen la capacidad de inversión.

Ingresos Brutos ha evolucionado desde un impuesto provincial clásico (que en sus inicios no superaba el 0,2 % de la facturación) hacia un sistema de recaudación anticipada permanente. Retenciones, percepciones, recaudaciones bancarias y regímenes informáticos generan saldos a favor crónicos que inmovilizan recursos empresariales. Más allá de la alícuota nominal, el problema radica en el efecto financiero acumulativo. Las empresas terminan financiando al Estado. Un nuevo pacto fiscal debería establecer límites claros a las alícuotas máximas y, especialmente, a los regímenes de recaudación en la fuente que desnaturalizan el principio de capacidad contributiva.

En paralelo, las tasas municipales merecen una revisión estructural. Muchas han dejado de ser tasas vinculadas a un servicio concreto para convertirse en verdaderos impuestos encubiertos. Cuando la base imponible es la facturación y no el costo del servicio efectivamente prestado, se rompe la lógica jurídica del tributo. La consecuencia es una superposición que encarece cada eslabón de la cadena productiva.

También es indispensable poner límites a la creatividad fiscal municipal. La proliferación de tasas “nuevas” —muchas veces con fines meramente recaudatorios— genera incertidumbre y desalienta la inversión. Un ejemplo reciente es la denominada tasa turística impulsada por el municipio de Wanda, en Misiones, ampliamente difundida en los medios. Más allá del debate jurídico puntual, el mensaje económico es preocupante: gravar al visitante en destinos turísticos puede desalentar el turismo, afectar a hoteles, restaurantes y comercios locales, y erosionar la competitividad regional. Cuando cada jurisdicción crea tributos sin coordinación ni límites, el resultado es fragmentación fiscal y pérdida de atractivo económico.

El impacto conjunto de Ingresos Brutos y tasas municipales no es neutro. Se traslada a precios, reduce márgenes y compromete la competitividad, especialmente en sectores exportadores o con fuerte competencia interprovincial. En un país que necesita ampliar su base productiva y generar divisas, sostener impuestos en cascada resulta contradictorio. Otro tributo que requiere revisión urgente es el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Su base de imposición es esencialmente regresiva: grava la mera circulación del dinero, no la renta. Penaliza la utilización del sistema financiero formal e incentiva mecanismos informales. En un contexto donde se promueve la bancarización y la trazabilidad, mantener un impuesto que castiga cada movimiento bancario carece de coherencia económica. Su eliminación contribuiría a reducir costos transaccionales y fomentar la formalización. Una reforma tributaria seria debe abordar simultáneamente simplificación, reducción de distorsiones y previsibilidad. No se trata solo de disminuir la presión, sino de rediseñar el esquema. Argentina necesita menos impuestos en cascada y más imposición basada en la renta real y el consumo final, con reglas estables y coordinadas entre niveles de gobierno. El desafío político es significativo, porque exige reordenar la relación fiscal entre Nación, provincias y municipios. Sin un nuevo pacto fiscal que establezca límites claros y coordinación interjurisdiccional, cualquier alivio en un nivel será compensado por incrementos en otro. La competitividad no depende únicamente del tipo de cambio o la desregulación. También se construye con un sistema tributario racional, previsible y alineado con la inversión productiva. Si la Argentina aspira a crecer de manera sostenida, la reforma tributaria no puede ser parcial ni cosmética. Debe ser estructural. Y su eje debe ser liberar capital de trabajo, desalentar la informalidad y devolver coherencia al federalismo fiscal. Abogado tributarista

