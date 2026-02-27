Reforma laboral: por la baja de impuestos internos, los autos premium serán hasta un 25% más baratos Por Ariel Basile + Seguir en









Modelos como Bronco, Mustang o F-150 tendrán rebajas de entre u$s26 mil y u$s10 mil. Se espera que la caída de precios arrastre a modelos de la gama media-alta.

El Mustang GT valdrá u$s25 mil menos a partir de marzo. Foto: cuyomotor

La reforma laboral aprobada este viernes en el Senado incluye en el texto modificaciones tributarias. Entre ellas, la eliminación definitiva del impuesto interno para vehículos con un valor de lista mayor a los $100 millones. Este cambio consagrado en la ley laboral hará que algunas marcas apliquen reducciones en sus listas de precios de marzo. Anticipándose también a la entrada en vigencia del acuerdo comercial con los Estados Unidos, habrá rebajas de hasta un 25%.

El año pasado, el Gobierno había eliminado los impuestos internos en su primera escala, que afectaba a modelos de gama media y alta. Con la sanción de la ley de modernización laboral también caen los de la segunda escala, con una alícuota de 18%; porcentaje que en rigor se elevaba en el impacto final por detalles técnicos respecto a su aplicación.

Asimismo, las marcas norteamericanas miran el acuerdo con EEUU sellado entre Javier Milei y Donald Trump como otro factor que eliminará gravámenes a productos de nicho que llegan desde ese país. Por caso, según pudo saber Ámbito, Ford ya tiene lista la lista de precios del próximo mes, donde, por ejemplo, el SUV Bronco Bandlands pasará de u$s100 mil a u$s74 mil. Mientras que el Mustang GT descenderá de u$s90 mil a u$s65 mil. Esos valores son los que rigen en países con el mercado abierto, como Chile o Perú.

Ambos modelos de referencia del óvalo llegan importados desde los Estados Unidos, y si bien se desconoce la letra chica del acuerdo que debe pasar por el Congreso (sin fecha hasta ahora), las marcas ya calculan cuántas unidades podrán ingresar dentro del cupo total de 10 mil autos, y prorratean los costos. Habrá unidades que ingresarán con arancel cero y otras que no podrán esquivar el gravamen del 35% extra zona, que se aplica a los autos importados que no tienen origen Mercosur. Las automotrices, en ese sentido, promediarán de acuerdo a ese esquema, ya que el cupo es limitado.

Las expectativas por la eliminación del impuesto interno y por la baja de aranceles a los modelos de EEUU hizo que se enfriara en las últimas semanas la demanda de los vehículos premium, ya que los clientes empezaron a demorar la decisión de compra ante una inminente caída en los precios.

En el caso de Ford, también retocará la gama de pick up: la F-150 en todas sus versiones tendrá rebajas de u$s10 mil. Si bien esta medida impactará en el segmento de alta gama del mercado automotor, se espera una suerte de “efecto derrame” en todas las categorías, ya que hay modelos generalistas que se pisarían en precio con los vehículos premium.

