Automotrices destacaron la baja del impuesto interno porque "contribuye a corregir distorsiones" de precios

ADEFA, la entidad que nuclea a las terminales valoró la sanción de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Nación, al considerar que fortalece la competitividad y aporta previsibilidad al sector.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) manifestó su apoyo a la reciente aprobación de la reforma laboral y a la eliminación definitiva del impuesto interno para vehículos, medidas que forman parte de la agenda de trabajo que la industria automotriz viene articulando con el Ministerio de Economía.

Desde la entidad destacaron que la nueva legislación laboral abre una instancia propicia para fomentar el empleo formal, disminuir la litigiosidad y acompañar el proceso de modernización productiva que atraviesa el sector automotor en la Argentina. Según señalaron, se trata de un avance estructural que permite encarar con mayor solidez los desafíos económicos y competitivos del país.

Impacto en precios, inversión y empleo Uno de los puntos centrales de la normativa es la eliminación total del impuesto interno, un tributo que, de acuerdo con ADEFA, generaba distorsiones en la estructura de precios y afectaba la planificación industrial. Con su derogación definitiva, las terminales y la cadena de valor contarán con mayor previsibilidad para definir inversiones, niveles de producción y estrategias de mediano y largo plazo.

Comunicado ADEFA Aprobacion Ley Ref Laboral Imp internos VF Cabe recordar que en febrero de 2025 el Decreto 50 había suspendido la primera escala del impuesto, una medida que impactó especialmente en vehículos de gama media —incluidos modelos de fabricación nacional—. La nueva ley amplía ahora el beneficio al conjunto de unidades que aún estaban alcanzadas por el tributo.

Competitividad y reglas claras Para ADEFA, la decisión legislativa representa un paso relevante en el proceso de normalización del sector automotor. La entidad subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y privado para consolidar reglas claras, estables y sostenidas en el tiempo.

Asimismo, consideró que la medida contribuye a profundizar la reducción de la carga tributaria a nivel nacional y abre la puerta a futuros avances en los ámbitos provinciales y municipales, con el objetivo de fortalecer la producción y mejorar la competitividad en el mercado interno.