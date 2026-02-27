El Gobierno vuelve a postergar subas plenas en los combustibles y aplica un aumento parcial en marzo + Seguir en









El Poder Ejecutivo modificó el esquema previsto en el Decreto 617/2025 y difirió parte de los incrementos del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida rige desde el 1 de marzo.

El decreto también establece que el incremento total remanente de las actualizaciones de 2024 y 2025 comenzará a regir desde el 1 de abril de 2026, inclusive. Mariano Fuchila

El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva modificación en el esquema de actualización de los impuestos a los combustibles. Mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso diferir parcialmente los incrementos pendientes y aplicar solo una suba acotada durante marzo.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y sus complementarios, que habían postergado los efectos de las actualizaciones correspondientes a 2024 y a los primeros trimestres de 2025 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y en el impuesto al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966.

El esquema vigente establece que los montos fijos de estos tributos se actualizan trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Economía. Sin embargo, a través de distintos decretos el Ejecutivo fue difiriendo la aplicación plena de esos ajustes para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Con el nuevo decreto, el Gobierno definió que los remanentes de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer trimestre de 2025 surtirán efecto según un cronograma revisado. Además, resolvió diferir totalmente los incrementos derivados de la actualización del cuarto trimestre de 2025, que también debían comenzar a regir desde marzo.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 -ambas fechas inclusive-, se aplicará un incremento parcial. En el caso de la nafta sin plomo -hasta y más de 92 RON- y la nafta virgen, el aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos será de $17,385 por unidad de medida, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $1,065. Para el gasoil, el impuesto sobre los combustibles líquidos subirá $14,884, con un adicional diferencial de $8,059 para determinadas zonas, y el impuesto al dióxido de carbono aumentará $1,696.

El decreto también establece que el incremento total remanente de las actualizaciones de 2024 y 2025 comenzará a regir desde el 1 de abril de 2026, inclusive. En los considerandos, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, lo que motivó la postergación parcial de las subas previstas. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026.