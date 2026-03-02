Importadores de autos, sobre la quita del impuesto interno: "Ganan los consumidores" + Seguir en









CIDOA, la cámara que agrupa a las marcas extranjeras sostuvo que la medida marca un punto de inflexión para el sector y permitirá ampliar la oferta de modelos en la Argentina.

Los importadores celebraron la quita del impuesto interno automotor

La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) manifestó su respaldo a la aprobación en el Senado de la ley de reforma laboral, que incorporó el capítulo tributario mediante el cual se eliminan los impuestos internos que alcanzaban a determinados vehículos.

Desde la entidad consideraron que la decisión constituye un paso decisivo hacia la normalización del mercado automotor, al desactivar un esquema vigente desde 2008 que —según señalaron— había generado distorsiones en los precios y condicionado la disponibilidad de modelos en distintos segmentos.

Más previsibilidad y mayor oferta De acuerdo con CIDOA, la eliminación del tributo permitirá dinamizar las operaciones comerciales y podría incluso mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, como ya se habría observado tras la reducción parcial aplicada en febrero de 2025.

La cámara subrayó que el antiguo sistema provocaba saltos abruptos en las listas de precios, restringía la competencia y limitaba el ingreso de nuevas versiones al país. Con el nuevo marco, fabricantes e importadores contarán con mayor previsibilidad para proyectar inversiones y diseñar estrategias a mediano y largo plazo.

Ernesto Cavicchioli CEO Hyundai presidente CIDOA 02 El presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina, Ernesto Cavicchioli. El presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina, Ernesto Cavicchioli, subrayó: “Se eliminó una distorsión que afectaba la competitividad y la previsibilidad del sector. Es un paso clave para consolidar un mercado más transparente y dinámico. Ganan los consumidores, que tendrán más variedad y mejores precios, y ganan las mejores propuestas del mercado”.

Y agregó: “Desde CIDOA reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de un mercado automotor más competitivo, equilibrado y con reglas claras, que promueva la inversión, la generación de empleo y una mayor oferta para los usuarios en todo el país”.