"No tenemos margen por los recortes de Nación", la respuesta de los gobernadores al pedido de Javier Milei de bajar tasas

El presidente pidió en su discurso de apertura de sesiones ordinarias que "las provincias y municipios hagan su parte", en materia de reducción de impuestos. Alarma por la caída de la recaudación.

El presidente Javier Milei durante el discurso de apertura de sesiones.

En su tercera apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei hizo un fuerte llamado a las provincias y municipios para que acompañen con bajas impositivas locales. "No tenemos margen", fueron las respuestas de dos fuentes vinculadas a áreas de economía de gobiernos. Ambas pusieron el acento en la reducción sostenida de las recaudaciones que muestran un consumo interno en retroceso y transferencias federales en caída libre.

Durante una exposición de hora y media, Milei destacó la aprobación del "primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default en 100 años" y enumeró las reducciones impositivas implementadas por el Gobierno, entre ellas, la eliminación de impuestos internos a autos y motos. Fue entonces cuando tuvo un pasaje dirigido a las gestiones subnacionales. "Bajamos impuestos internos a autos y motos, aranceles para autos híbridos y eléctricos. Ahora sólo falta que las provincias y municipios hagan su parte", afirmó el mandatario, que hace unos días había presentado la herramienta digital denominada "Reportá una tasa" para que los ciudadanos denuncien aumentos de tributos locales.

Ámbito consultó sobre el pedido a dos funcionarios de gobiernos de provincias del Norte Grande, que casi al unísono coincidieron en que "es imposible" hacer retoques en sus herramientas de recaudación porque con esos recursos "cubren los baches que dejó la Nación cuando dejó de girar partidas para obras públicas, educación y salud". Esta misma fuente del NOA explicó que los recortes de partidas rigen pese a que se incumplen leyes vigentes. "Judicializamos los reclamos pero la Justicia tiene sus tiempos y las necesidades son del día a día, por lo que no nos queda otra que recurrir a nuestros exiguos fondos" remarcó.

La otra fuente señaló que "lo más grave es que la recaudación propia y la que debe coparticipar la Nación están cayendo". "Estamos en un callejón sin salida, si el rumbo no se modifica. Gestionamos con la premisa de pagar los sueldos al día, garantizar salud y educación. Lo demás es aguante puro", cerró.

Como publicó Ámbito, en la pelea por las tasas municipales que generó chispazos entre Nación, intendentes y gobernadores, el jefe provincial Alfredo Cornejo (Mendoza), había asegurado que las provincias tienen que hacer lo suyo pero admitió que "Nación tiene un montón de impuestos distorsivos que todavía no ha tocado". "El impuesto al débito y al crédito es bastante distorsivo. El impuesto a los combustibles es cazar en el zoológico, porque cada vez que se carga combustible están recaudando y eso no se está redistribuyendo", mencionó como ejemplo en una rueda de prensa a la que asistió este medio.

Mientras el Gobierno presiona por más reducciones impositivas los números fiscales de febrero revelaron una situación crítica para las finanzas provinciales. Según un informe de la consultora Politikon, las transferencias automáticas a provincias y CABA cayeron un 7,5% real interanual, con una caída mensual del 9,5%, respecto a enero.



La coparticipación tuvo una débil performance; Leyes Especiales y Compensación del Consenso Fiscal moderaron levemente la baja



1/3 pic.twitter.com/iHvQCed2B9 — Politikon Chaco (@politikon_chaco) January 30, 2026 El dato más preocupante es el desplome del IVA que retrocedió 13,1% en términos reales interanuales, confirmando el enfriamiento del consumo interno. Los impuestos internos cayeron 16,7% y Ganancias retrocedió 0,9%. La coparticipación federal, que representa el 91% de los envíos automáticos, se desplomó 8,9% real interanual, de acuerdo al estudio. "Cuando cae el IVA no se trata solo de un indicador tributario. Es menos venta en comercios, menos producción industrial, menos movimiento en las economías regionales y, finalmente, menos recursos coparticipables para las provincias", señaló el análisis de Politikon. El contraste Milei aseguró en el Congreso que el gasto primario se redujo 30% en términos reales durante 2024 y que la inflación pasó de "viajar a una velocidad del 17.000% anualizado" a terminar 2025 en torno al 30%. También destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 6,6% en 2024 y 3,3% en 2025, acumulando "más del 10% en dos años" . Sin embargo, las cifras de recaudación contradicen parcialmente esta visión optimista. El primer bimestre de 2026 se perfila como el segundo peor desde 2018 en materia de transferencias automáticas. La consultora advierte que "el parate económico está ganando velocidad", con despidos que no se detienen, cierres de empresas y una apertura de importaciones que presiona sobre la producción local.