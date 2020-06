Los "cazafantasmas" de actividades económicas salieron a la calle y esto fue lo que encontraron

Luego de 80 días se abrieron la semana pasada los rubros Indumentaria y Calzado en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos de la Federación de comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) reabrieron unos 18.000 locales en este rubro. Sin embargo, no se vieron largas filas, ni explosión ventas. A lo largo de la franja horaria, pasaron 1,4 personas por hora por cada punto de venta en estos locales porteños. En algunos casos, directamente no abrieron por qué no les conviene. En el sector Indumentaria abrió el 69%, con 21% de las ventas de un día normal. En Calzado abrió el 74% y sus ventas fueron del 23%.