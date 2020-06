Zoom Inversor: tras 20 años, la empresa argentina que vuelve a presentar una oportunidad

¿Cómo lo logró? El país ha encontrado una ventana comercial al contar con una producción cítrica a contra-estación de los principales mercados del mundo. Es decir, el limón es una fruta estacional cuya oferta en el hemisferio norte se concentra en el período septiembre–marzo mientras que en el hemisferio sur es de marzo a septiembre. Por esta razón, la apertura de nuevos mercados en el hemisferio norte, como el de China, es de gran importancia estratégica para la industria cítrica argentina.

Los líderes del limón en el hemisferio sur

La sociedad anómina San Miguel es el grupo frutícola, productor, industrializador y exportador de limones más grande de Argentina y del hemisferio sur. Este posee aproximadamente 8.966 hectáreas de plantaciones de citrus distribuidas en los siguientes países: Argentina (5.183 Has.), Uruguay (1.128 Has.), Sudáfrica (947 has.) y Perú (1.708). Asimismo, posee plantas industriales ubicadas en Tucumán (Argentina) y en Chincha y Chepén (Perú).

Según su último balance, la empresa tiene una excelente perspectiva para este año. Sucede que, con la crisis del Covid-19, aumentó la demanda global de limón al ser este una rica fuente de vitamina C, lo cual representó una oportunidad para San Miguel para incrementar sus exportaciones con destino a Europa, desde Argentina vía España, y desde Sudáfrica vía el puerto de Rotterdam.

Con respecto a la industria, actualmente, presenta uno de los mejores momentos en su historia con la apertura comercial —además de la Unión Europea— de los otros tres mercados más importantes del hemisferio norte:

Estados Unidos (2018) . Tras vaivenes entre el anuncio y su efectivización, cuando finalmente se abrió el mercado norteamericano, fue tal la demanda de limones que la producción de cítricos de la industria argentina no dio abasto. Frente a este panorama, San Miguel recibió una línea de financiamiento de 100 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrrollo (BID Invest) y Rabbobank, para fortalecer su plan de inversión con el objetivo de expandir sus operaciones y aumentar sus volúmenes de producción.

San Miguel cerró un acuerdo para la venta de limones con IG Internacional, una de las mayores importadoras de frutas de la India. China (2020): El fin de semana pasado partió el primer cargamento de limones desde Tucumán rumbo al puerto de Hong Kong. La apertura del mercado asiático, tan esperada por San Miguel, implica desembarcar —tras 20 años de espera— en el mercado más grande del mundo.

Análisis bursátil

El grupo San Miguel cotiza en la bolsa argentina bajo el símbolo #SAMI. La empresa presentó en su último balance (primer trimestre 2020) un resultado operativo 976 millones de pesos, lo que representa un aumento del 157,2% respecto al mismo periodo del 2019. No obstante, lo relevante es que pudo expandir, en el primer trimestre, el margen de EBITDA (siglas en inglés de “beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones”) de 61,1% en 2019 a los actuales 96,6%.

Adicionalmente, en línea con las nuevas aperturas comerciales para los cítricos del país, la empresa desde 2017 emprende un ambicioso plan de inversiones en bienes de capital (CAPEX por sus siglás en inglés) para aumentar la producción de limones. Para este periodo la variación en CAPEX es de más de 164% respecto al mismo periodo de 2019. También esto se puede apreciar —teniendo en cuenta los diferentes ajustes contables— en la evolución de su patrimonio neto.

Lo más interesante, como mencionamos al principio, es que la actividad de la empresa no se ha visto perjudicada por la crisis del COVID-19 sino que —por lo contrario— prevé duplicar sus exportaciones de limón durante la campaña 2020 en relación al 2019.

Respecto al comportamiento bursátil, con el anuncio de la apertura de las exportaciones de limón a Estados Unidos (2016), la acción subió un 112% en los cinco meses siguientes. El 5 de junio pasado se anunció la apertura de las exportaciones de limones a China, tras 20 años de negociaciones técnicas. Visto el buen balance presentado y la perspectiva futura de la industria, todo parecía indicar que el precio de la acción experimentará una fuerte suba a mediano plazo, por supuesto, si la coyuntura acompaña.

Por último, para los que leen por primera vez “zoom inversor”, cabe aclarar que esta columna tiene como objetivo dar a conocer las empresas cotizantes en Argentina y no constituye una recomendación de compra-venta, ya que esta decisión dependerá de la aversión al riesgo y el plazo de inversión de cada uno.

(*) Director de Morales Inversiones. Presidente del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI). Autor del libro "Análisisfundamental: Estrategias para invertir en el mercado argentino".