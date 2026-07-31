Pagano impulsa un pedido de juicio político contra Milei por las agresiones a Lula + Agregar ámbito en









La exlibertaria lo acusa de daño deliberado a las relaciones exteriores de la nación, intervención en el proceso electoral interno de un Estado extranjero, poner en riesgo los intereses económicos y productivos argentinos, indignidad de la investidura presidencial, entre otros cargos.

Pagano presentó apuntó contra Milei tras su visita a Brasil. Mariano Fuchila

La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por el mal desempeño de la función en el manejo de las relaciones diplomáticas con Brasil. La exlibertaria lo asucó de inmiscuirse "en cuestiones internas de otro Estado" y de insultar a su primer mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su participación en el acto partidario de su principal contrincante.

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La exlibertaria presentó un proyecto de pedido de juicio político en contra de Milei luego de su participación en el acto proselitista del principal competidor de Lula da Silva en los comicios del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro. Desde el escenario del acto que se organizó en la ciudad de San Pablo, Milei acusó a su par brasileño de "ladrón", "presidiario" y "el zurdo".

Comparto con ustedes mi pedido de Juicio Político a @javiermilei por el mal desempeño de la función en el manejo de las relaciones diplomáticas con nuestro país hermano. Inmiscuyéndose en cuestiones internas de otro Estado e insultando a su primer mandatario. Espero que los… pic.twitter.com/dPELA95HLW — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 30, 2026 Pagano no solo señaló esos insultos y los dirigidos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel país, al que el libertario tildó de "basura calva". Sino que, además, destacó que el Presidente acusó a Lula, "sin aportar prueba alguna", de haber financiado el 25% "de una supuesta campaña contra su gobierno".

Por todo esto, la diputada de Coherencia impulsa el pedido de juicio político en el que acusa a Milei por mal desempeño por: daño deliberado a las relaciones exteriores de la nación, intervención en el proceso electoral interno de un Estado extranjero, poner en riesgo los intereses económicos y productivos argentinos, indignidad de la investidura presidencial, entre otros cargos.

La exlibertaria publicó su proyecto en su cuenta de Twitter y remató: "Espero que los gobernadores estén a la altura de las circunstancias". Las chances de que la iniciativa prospere son bajas. En especial porque la comisión de Juicio Político, que debería habilitar su tratamiento es presidida por la ultra oficialista Lilia Lemoine. Su misión es, precisamente, mantener la comisión cerrada para evitar que este tipo de iniciativas prosperen.