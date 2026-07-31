Facturar y no cobrar: el error común en ARCA que te puede hacer saltar de categoría sin querer

La mayoría de los monotributistas creen que una operación sólo tiene impacto impositivo cuando reciben el pago. De todas formas, el régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) funciona de otra manera y eso puede generar inconvenientes si no se conocen las reglas vigentes.

Un comprobante emitido por error o una venta que nunca se cobró puede influir en la recategorización . Es por eso que lo mejor es revisar cada una de las facturas antes de confirmarlas y conocer cuáles son las herramientas que ofrece el organismo para corregir las equivocaciones.

Dentro del Monotributo, ARCA toma como referencia el criterio de lo devengado . Es decir, una operación queda registrada desde el momento en que se emite la factura electrónica, sin importar si el cliente abonó el importe o si el pago todavía está pendiente.

Los monotributistas tienen que chequear que todas sus facturas sean correctas y estén canceladas.

Eso significa que una factura impaga suma exactamente igual que una cancelada al cálculo de los ingresos acumulados. Para el organismo, la existencia del comprobante fiscal alcanza para que esa operación forme parte de la facturación de los últimos 12 meses.

Este mecanismo puede generar diferencias entre la realidad económica del contribuyente y la información que analiza el sistema, porque durante cada proceso de recategorización, ARCA revisa toda la facturación correspondiente a los 12 meses anteriores . Si dentro de ese período figura una factura elevada que nunca fue cobrada, se va a contar de todas maneras.

Como consecuencia, el contribuyente podría quedar obligado a pasar a una categoría superior y abonar una cuota mensual más alta, que incluye el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social. Pero el peor de los casos es cuando ese comprobante provoca que la facturación acumulada supere el límite permitido para permanecer dentro del régimen simplificado. En ese escenario, ARCA puede excluir al monotributista y disponer su incorporación al Régimen General.

Ese cambio implica tributar IVA, Ganancias y el régimen de autónomos, además de afrontar las diferencias, intereses y demás obligaciones que correspondan desde el momento en que se produjo el exceso sobre los topes permitidos. Por esa razón, los especialistas recomiendan controlar periódicamente las facturas emitidas y corregir cualquier error cuanto antes para evitar que un comprobante equivocado modifique la situación fiscal.

El organismo puede hacer una recategorización de oficio si detecta inconsistencias, por lo que el contribuyente debe estar atento. Pexels

Cómo anular una factura de ARCA

Cuando una factura contiene datos incorrectos, un importe equivocado o fue emitida por error, ARCA permite dejarla sin efecto mediante un trámite digital que puede llevarse a cabo desde una computadora o un teléfono celular. El procedimiento se hace desde el Facturador de ARCA y, una vez completado, el sistema genera automáticamente la documentación necesaria para invalidar el comprobante. Estos son los pasos para efectuar la anulación:

Ingresar al portal arca.gob.ar

Acceder con CUIT y clave fiscal de nivel 3

Entrar al menú Comprobantes

Buscar la factura que contiene el error

Seleccionar la opción Anular

Confirmar la operación para que el sistema emita automáticamente una nota de crédito tipo C del comprobante original

ARCA también establece algunas condiciones para revisar antes de iniciar el trámite: