El vicepresidente de Brasil afirmó que Javier Milei "perjudica a la Argentina" + Agregar ámbito en









Tras un evento entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, el funcionario se refirió sobre los dichos del mandatario argentino a los que calificó como "lamentable".

El vicepresidente de Brasil calificó de "lamentable" los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, se refirió este martes a los dichos de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que es una actitud que “perjudica a la Argentina”, en medio de la escalada en la relación diplomática entre ambos países por la participación del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras un evento entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, el funcionario se refirió sobre la tensión diplomática entre ambos países: “Es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“.

En este sentido, el vicepresidente subrayó que la intervención de Milei en territorio brasileño constituyó una intromisión en asuntos internos: “Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país, y además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera”.

El presidente argentino Javier Milei calificó a Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". El funcionario también recordó el peso de la relación comercial bilateral: “Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil”, remarcó.

El Gobierno salió a contener la tensión con Brasil: "No es intención de Argentina afectar la relación diplomática" Por su parte, el Gobierno salió a intentar contener la tensión diplomática con Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula da Silva, Argentina no tiene intención de trasladar esas disputas al vínculo institucional entre ambos países. "No es intención de Argentina afectar la relación diplomática", señalaron desde la Casa Rosada, en un intento por poner un límite a la escalada de cruces que se produjo en los últimos días.

La posición oficial apunta a separar las diferencias entre los dos mandatarios de la relación histórica entre ambos países. En ese sentido, el vocero Adrián Ravier manifestó en conferencia de prensa que Argentina y Brasil mantienen un vínculo comercial estratégico, son socios principales y comparten el Mercosur, además de una extensa historia de intercambio entre sus sociedades. "Son dos pueblos hermanos que comercian", fue el argumento utilizado para destacar que las diferencias políticas no deberían impactar sobre la relación bilateral. En el Ejecutivo reconocen que existen fuertes diferencias ideológicas entre Milei y Lula. Mientras el presidente argentino se presenta como uno de los principales referentes internacionales de las ideas de libre mercado, el mandatario brasileño representa una corriente política enfrentada a ese modelo.

Temas Brasil