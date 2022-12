“Paula”, logrado retrato de la adolescencia

No hay límites de edad ni de género a la hora de recomendar esta comedia dramática adolescente que aborda, con frescura y naturalidad, la vida de un puñado de pueblerinas quinceañeras. La película empieza el primer día de clases de un grupo de amigas de la secundaria que comparten un cigarrillo, mientras comentan sus preocupaciones por lo que les puede deparar el futuro cercano en un año en el que, entre otras cosas, tendrán su fiesta de 15. Paula (Lucía Castro) está acusando los primeros síntomas de los desórdenes alimenticios más perniciosos. Pero el film no trata solamente sobre eso, aunque sí es la parte más dramática de una serie de experiencias cotidianas de adolescentes donde, por supuesto, la adicción a las redes sociales y el enfrentamiento con los mayores no ocupan un lugar menor.