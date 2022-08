Pese a la racha compradora, BCRA sigue lejos de la meta de reservas del tercer trimestre

El economista Federico Glustein subrayó que para alcanzar el objetivo debería comprar a razón entre u$s110 y 120 millones diarios hasta la fecha límite respecto del nivel actual de reservas netas. “El panorama venía bastante oscuro con un saldo negativo en agosto cercano a los u$s800 millones de dólares, pero tras once ruedas positivas, una leve mejora se percibe. Pero será muy dificultoso alcanzar la meta propuesta para la segunda revisión. El Banco Central, entonces, deberá acumular un total de u$s4.100 millones al 30 de septiembre y por el ritmo actual de compras, si no mejora el régimen de ingreso, debe recurrir a otras fuentes de financiamiento para llegar”, analizó.

Al respecto, Glustein agregó: “Los desembolsos de organismos internacionales y mayores ingresos por liquidación del agro y la baja sostenida de demanda de importación de energía ayudarían. Los pagos por importación de energía fueron menos de la mitad que en julio en lo que va del mes. Sin embargo, resulta un reto a la macro la posibilidad de llegar, sobre todo pensando en un desdoblamiento cambiario que reduciría la salida de dólares”. Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, sostuvo que en lo que va del año, el BCRA no ha logrado acumular reservas de manera significativa e incluso “tomando el punto de partida de 2022 que marcó el FMI al sellar el programa, Argentina ha perdido reservas de allí en adelante”. “Estimamos las reservas netas bajo la metodología del FMI en alrededor de u$s1.140 millones. Si bien los mayores pagos de importaciones energéticas no previsto fue un factor que jugó en contra, consideramos que debería implementarse un sistema de incentivos al comercio exterior que favorezca las exportaciones, mejorando el tipo de cambio recibido por los productores”, consideró.

En ese marco, los analistas descuentan que el Gobierno buscará una flexibilización por parte del FMI para la meta del tercer trimestre. Vale recordar que, en la anterior revisión, el Fondo permitió una flexibilización de las metas trimestrales y se redujeron u$s300 millones del objetivo de acumulación para septiembre, dado los fuertes aumentos de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Sobre este punto, Sebastián Menescaldi, director asociado en Eco Go, señaló: “El dato de junio había quedado por debajo de lo comprometido, en parte porque no hubo giros de los organismos internacionales prometidos, que se contemplaron al cierre del acuerdo firmado en enero. Luego, con el cierre del MULC para importadores en la última semana de junio, lograron llegar a la meta. Sin embargo, la cuestión es qué pasará a fines de septiembre, porque desde ese entonces a hoy las reservas no dejaron de caer a aproximadamente u$s5.800 millones por debajo de lo que debería tener en septiembre. En ese marco, veo poco factible el cumplimiento de la meta comprometida, incluso frenando las importaciones, por lo que creo que van a tener que negociar una flexibilización para este trimestre”.