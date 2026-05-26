Aguinaldo de ANSES 2026: cómo se calcula, quiénes lo cobran y montos confirmados

El organismo va a pagar el medio aguinaldo junto con los haberes de junio, el bono extraoridinario y va a aplicar el aumento por movilidad. Conocé los detalles.

El aguinaldo de junio va a llegar junto con el aumento de los haberes y el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en junio de 2026 s e va a abonar el medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año para los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Además del Sueldo Anual Complementario (SAC), el organismo va a continuar otorgando el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima y el aumento mensual de haberes. En los casos de haberes superiores, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.

El incremento previsto para junio va a ser de 2,58% , ya que la actualización mensual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El medio aguinaldo de junio será cobrado únicamente por jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional. También lo percibirán beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

El organismo previsional confirmó que las prestaciones sociales y asignaciones no forman parte del esquema de pago del SAC. Por ese motivo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares y otros programas sociales no van a recibir aguinaldo durante el mes de junio de 2026.

El organismo explicó que el Sueldo Anual Complementario está contemplado solamente para prestaciones vinculadas al régimen jubilatorio. Por ese motivo es que el beneficio alcanza a quienes perciben haberes previsionales mensuales y no a asignaciones sociales.

El aguinaldo se va a depositar junto con el calendario habitual de pagos de junio, que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán también el bono extraordinario de $70.000, o un proporcional si su haber es ligeramente superior.

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Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026, en este caso debido al aumento por movilidad, junio es el mes con el ingreso más alto y el que se va a tomar como referencia. ANSES aclaró además que el bono extraordinario no se incluye dentro del cálculo del SAC, porque se trata de un refuerzo no remunerativo. Esto significa que el aguinaldo se calcula solamente sobre el haber previsional mensual.

Por ejemplo: un jubilado que cobra la mínima tendrá en junio un haber cercano a $403.317,99. El medio aguinaldo será aproximadamente de $201.659, mientras que el bono extraordinario de $70.000 se sumará aparte.

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Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de junio y aguinaldo

Con el aumento previsto para junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en aproximadamente $403.317,99. A eso se le va a sumar el bono extraordinario de $70.000 y un aguinaldo estimado en $201.659. De esta manera, el ingreso total va a rondar los $674.976,99.

Jubilación máxima: $2.713.948,17

aguinaldo estimado: $1.356.974,08

total aproximado: $4.070.922,25

PUAM: $322.654,39

aguinaldo estimado: $161.327,20

total aproximado con bono: $553.981,59

PNC por invalidez y vejez: $282.322,59

aguinaldo estimado: $141.161,30

total aproximado con bono: $493.483,89

PNC para madres de siete hijos: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $201.659

total aproximado: $674.976,99

ANSES informó además que el pago del aguinaldo se realizará automáticamente junto con los haberes mensuales de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago desde la página oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí también se puede consultar, por ejemplo:

el detalle de liquidaciones

recibos de haberes

lugar asignado para el cobro

calendario de pagos

Además, ANSES mantiene habilitada la aplicación Mi ANSES para realizar consultas desde el celular, revisar prestaciones activas y descargar comprobantes sin necesidad de asistir a una oficina presencial.