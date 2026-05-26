¿Animales que hablan antes que actrices? La dura realidad de las mujeres mayores de 60 años en el cine + Agregar ámbito en









Un estudio expone una brecha de representación alarmante: los animales tienen cuatro veces más probabilidades de protagonizar una película que las mujeres mayores de 60.

Los animales que hablan protagonizan más películas que mujeres mayores a 60 años.

Un nuevo estudio reveló que los animales que hablan y los hombres llamados "Chris" tienen más oportunidades en el cine que las mujeres mayores de 60 años. La investigación realizada por el Centre for Aging Better, en el marco de la campaña Age Without Limits, reveló que, de las 100 películas más taquilleras en el Reino Unido entre 2023 y 2025, seis contaban con un actor llamado "Chris" como protagonista, mientras que solo cinco presentaban a una actriz mayor de 60 años como protagonista de la película.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero las cifras palidecen en comparación con el éxito y el uso de animales parlantes, que tienen cuatro veces más probabilidades de ser protagonistas en una película que una mujer mayor de 60 años.

La opinión de Emma Thompson y las mujeres que rompen la regla "Las mujeres representamos la mitad de la población y nos hacemos mayores. ¿Dónde están las historias sobre nosotras?", dijo Emma Thompson, de 67 años, en respuesta al estudio. "Cuanto mayores somos, más interesantes somos. Quiero ver más películas centradas en mujeres mayores; somos fascinantes, nos identificamos con nosotras mismas y ya es hora de que ocupemos un lugar central. Las mujeres mayores no necesitan permiso para aparecer en pantalla. Ya existen en el mundo, el cine solo necesita ponerse al día".

Las únicas mujeres mayores de 60 años que han protagonizado una de las 100 películas más taquilleras de los últimos tres años son Jennifer Saunders en Allelujah, Nia Vardalos en My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton en Book Club: The Next Chapter, Demi Moore en The Substance y Jamie Lee Curtis en Freakier Friday.

2026 no ha empezado mejor. Entre las 10 películas más taquilleras del año en Estados Unidos hasta ahora se encuentran un Chris (Pratt en Super Mario Galaxy Movie), una mujer mayor de 60 años (Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda 2) y dos animales parlantes (Hoppers y Goat).

Temas Películas

Actores

animales