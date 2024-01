Petri ordena nuevo despliegue para control de Atlántico Sur

La época de mayor actividad pesquera en el Atlántico Sur es entre los meses de noviembre y marzo. El buque navegará hacia Ushuaia y arribará al puerto fueguino el 22 de enero. En la travesía tiene previsto controlar pesqueros extranjeros que se posicionan adyacentes a la milla 200 y disuadir las incursiones en aguas argentinas en conjunto con medios de la Prefectura. El viernes pasado se habilitó la zafra de calamar a la flota potera nacional en la zona marítima del paralelo 44°sur donde según comunicaciones radiales las primeras capturas fueron de 10 toneladas por noche. El dato siempre llega a oídos de los pesqueros foráneos la mayoría de China, España, Corea, Taiwán y Portugal que buscan situarse en alta mar próximos al área de los lances de los nacionales. La flota extranjera que opera fuera de la Milla 200, en tanto se mantenga fuera de la milla no resultaría una pesca ilegal, pero sí no reglamentada, no declarada y sin cumplimiento de las normativas nacionales. Se la denomina pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR) pero como ocurre en alta mar no hay instrumento jurídico que avale acciones coercitivas para impedirlo, aunque la comunidad internacional busca soluciones de consenso.