Picante, la interna de Juntos por el Cambio tendrá otro día clave

Estuvieron en la estampa con la precandidata presidencial, entre otros Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Facundo Manes, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Rodrigo de Loredo, mientras que el jujeño Gerardo Morales y el porteño Martín Lousteau mantuvieron otras actividades en el marco de la atractiva y tradicional fiesta.

La escena, de apoyo a Bullrich, promete, pasado mañana, repetirse n Buenos Aires, con un encuentro en la Casa de la Provincia de Corrientes.

En Mendoza, ayer Morales se encontró con Julio Cobos y dirigentes radicales de la provincia a propósito de su lanzamiento como candidato a presidente, el próximo 15 de marzo que planifica en el porteño Teatro Gran Rex de la avenida Corrientes.

“Tenemos que estar unidos, enfocarnos en un rumbo y no desviarnos de nuestra dirección, el radicalismo tiene los mejores equipos técnicos, y territorio para llegar a cada puerta de cada casa en Argentina, que no nos confunda la espuma, si nos enfocamos en un plan de gobierno podemos ganar”, expresó Morales.

Por otra parte, Néstor Grindetti, quien confirmó su candidatura a gobernador bonaerense la semana pasada, junto a Bullrich, remarcó ayer que “la política es diálogo y búsqueda de consensos”, pero aclaró que “hay momentos en los que se debe tomar decisiones y no se puede dialogar siempre”.

“Creo que a la edad que tengo, tomando la responsabilidad de lo que le compete a nuestra generación después de tantas décadas de no poder salir del pozo, pretendo colaborar para dejarle a mi nieta una provincia mejor”, prometió el intendente de Lanús.

“La Argentina requiere decisiones con coraje y convicciones realmente muy profundas. Intento ser gobernador porque quiero transformar la provincia. No estoy en una actitud negociadora para querer ser y negociar un ministerio. Creo que tengo para aportar en ese lugar, no estoy pensando en otra alternativa. El lugar donde puedo dar algo es el de gobernador, eso no quiere decir que uno no dialogue”, amplió Grindetti de cara a la interna por las candidaturas de JxC.