Violento robo a un jubilado: le tiraron una manta encima mientras dormía y lo golpearon

Fuentes policiales informaron a Télam que el hombre fue sorprendido por un delincuente encapuchado que había ingresado por los fondos de la vivienda y lo despertó con suma violencia, tras arrojarle una manta encima mientras dormía.

Bajo amenazas y golpes, el ladrón le exigió que entregara sus ahorros que un día antes había retirado del banco.

"Me duele todo el cuerpo, me pegó tanto que perdí tres dientes", contó la víctima al canal A24, tras lo cual manifestó que no entiende por qué el asaltante fue tan violento.

Asimismo indicó que en un lapso de unos treinta minutos el delincuente continuó con las amenazas, hasta que obtuvo 2.000 dólares, 30 mil pesos y otros objetos de valor para luego darse a la fuga.

Tras sobreponerse a la situación, el jubilado llamó al 911, por lo que minutos después un móvil policial de la comisaria 2da de La Plata, se hizo presente en la vivienda .

Es en este marco, se informó que la policía se encuentra abocada a la recopilación de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio del jubilado que aportó algunas características, con el objetivo de identificar al o los responsables

El hecho, caratulado como “robo", es investigado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial La Plata.