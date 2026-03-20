A 50 años del golpe de Estado, Amnistía reveló que el 75% de los jóvenes rechaza un indulto a los militares

Además de cuestionar una posible exoneración de culpa y cargo, también resaltan la importancia de defender la democracia. Sin embargo, casi la mitad expresa insatisfacción por el sistema.

A días de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, Amnistía Internacional dio a conocer un amplio rechazo de parte de la juventud argentina a la firma de un indulto para militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar .

El relevamiento fue realizado junto con la consultora Dynamis, entre el 9 y el 11 de marzo sobre una población de más de 600 jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El 75% de las personas consultadas en el estudio no dudó en expresar su desacuerdo con que se indulte a militares.

Además de cuestionar una posible exoneración de culpa y cargo, también resaltan la importancia de defender la democracia. Sin embargo, no le esquivan a la realidad al señalar que aún con sus luces, la democracia también tiene sus sombras: casi la mitad expresa insatisfacción con el funcionamiento del sistema democrático en Argentina.

De todas maneras, la mayoría de los consultados prioriza los derechos políticos. Un 57% cree que es importante votar y expresarse incluso si existen déficits en materia de seguridad , mientras que el 48% mantiene esa postura aun a pesar de la falta de crecimiento económico. Asimismo, un 39% estaría dispuesto a resignar libertades a cambio de crecimiento económico y un 30% lo haría en pos de mayor seguridad.

Del informe se desprende también que más de tres cuartos de las y los jóvenes identifican correctamente qué se conmemora el 24 de marzo. Y demuestran estar en conocimiento de los hechos ocurridos durante la última dictadura. La escuela aparece como la principal fuente de información, con un 80%, seguida por las conversaciones familiares.

Con respecto a la posibilidad de que se vuelvan a repetir hechos similares, el 54% no oculta su preocupación, aunque la misma se expresa con diferente tenor dependiendo del género: las mujeres manifiestan mayor nivel de inquietud.

Asimismo, las juventudes consideran importante conmemorar esta fecha y apoyan el feriado del 24 de marzo, aunque existen diferencias sobre el rol del Estado. Mientras sectores más conservadores se inclinan por no realizar actos oficiales ni destinar recursos públicos, una mayoría respalda la organización de actividades de memoria.

madres de la plaza amnistia argentina

“Los datos muestran que las nuevas generaciones no solo conocen lo que ocurrió durante la última dictadura, sino que ese conocimiento se traduce en un rechazo contundente a cualquier intento de retroceso, como un posible indulto a responsables de crímenes de lesa humanidad", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien aseguró también que el rol de la escuela "resulta fundamental" ya que "es el principal espacio donde se construye y transmite esta memoria".

Para Belski, el resultado de la muestra deja a las claras que los valores democráticos "atraviesan a toda la sociedad" y que "más allá del paso del tiempo y de las generaciones, siguen siendo un pilar clave para sostener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.

Memoria, verdad y justicia: un compromiso vigente

A días de conmemorarse una nueva fecha del golpe cívico-militar, la organización no gubernamental reafirmó la importancia del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, no sólo por las generaciones pasadas sino por las futuras.

Además, calificaron a la experiencia argentina en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad como "un modelo a nivel internacional". "Desde 2006, 1231 personas han sido condenadas en 361 sentencias dictadas en todo el país", enumeraron.

Si bien reconocieron que el sistema judicial "enfrenta demoras estructurales", el avance en el proceso "se ha consolidado como una política de Estado fundamental que debe mantenerse".

Con respecto a la marcha del 24 de marzo, Amnistía Internacional Argentina llamó a movilizarse y pidió que todas las manifestaciones "se desarrollen de manera pacífica". "Asimismo, la organización insta al Estado a garantizar plenamente la libertad de expresión y de reunión, y reafirma su apoyo a las iniciativas que promueven la reflexión colectiva sobre los crímenes del terrorismo de Estado", añadieron en un comunicado.

Sobre el final, la organización puso a disposición de la sociedad materiales audiovisuales junto con una serie de recursos para la conmemoración de la fecha. Incluye un resumen de la misión de Amnistía Internacional en Argentina en 1976, que documentó detenciones ilegales, desapariciones y la existencia de centros clandestinos durante la dictadura, así como el libro Petition, una publicación histórica que homenajea a Héctor Germán Oesterheld y establece un puente entre cultura, memoria y denuncia internacional.