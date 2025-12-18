Cuánto cuestan las multas de tránsito en Buenos Aires de cara a las vacaciones 2026 + Seguir en









Previo a las vacaciones, la provincia actualizó los montos y esto deberás pagar si cometés una infracción con tu auto.

Cuáles son los montos actuales para las multas de tránsito

Muchos conductores ya están calibrando gastos extra para empezar la temporada con peajes, nafta y posibles costos de las multas de tránsito. En la Provincia de Buenos Aires, las cifras se movieron en los últimos meses y, con el verano a la vista, conviene estar al tanto de cuánto puede salir cada falta.

Desde noviembre de 2025, la unidad de medida utilizada para fijar montos, denominada Unidad Fija (UF), se actualizó y se mantendrá estable hasta fin de año. Ese valor, que se toma como referencia para calcular cada multa, está atado al precio de la nafta premium en estaciones del Automóvil Club Argentino, y quedó fijado en $1.711 por UF.

Hay diferencias amplias entre infracciones leves y graves: desde faltar a una formalidad mínima hasta manejar con exceso de velocidad puede implicar multas que superan el millón de pesos.

Los cambios no impactan solo en la Provincia, ya que hay varias jurisdicciones en el país que ajustaron sus propias escalas tarifarias este año, lo que complica planear un viaje sin tener en cuenta estos números. Pero en el caso bonaerense, el esquema vigente hoy rige hasta el 31 de diciembre de 2025.

Multas.webp Provincia de Buenos Aires: monto de las multas en diciembre 2025 Los importes se calculan aplicando rangos de UF según la gravedad de la infracción y pueden variar bastante. A continuación, algunos ejemplos de lo que puede llegar a costar cada falta:

Conducir sin seguro, sin patente o mal estacionado : entre 50 y 100 UF , equivalente a unos $85.550 a $171.100 .

Usar el celular al volante : entre 100 y 200 UF , unos $171.100 a $342.200.

Pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar documentación o no usar cinturón/ casco : entre 100 y 500 UF , o sea $171.100 a $855.500 .

Exceso de velocidad en ruta o ciudad : de 150 a 1.000 UF , lo que significa aproximadamente $256.650 a $1.711.000 .

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas, circular en contramano o sin VTV: también va de 300 a 1.000 UF, por lo que puede tocar $513.300 a $1.711.000. MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES Estos rangos muestran que no hay un solo número fijo, sino un abanico de posibles montos según el tipo de infracción y la cantidad de UF que se le asigne. Otra cosa para tener en cuenta es que el valor de la UF se actualiza cada dos meses y está ligado al precio de los combustibles. Ese mecanismo puede generar ajustes que no siempre saltan a la vista pero que, cuando se suman, pueden poner los valores de las multas bastante arriba. Además del dinero, varias infracciones pueden generar descuentos de puntos en la licencia o incluso sanciones administrativas más duras si se trata de faltas graves repetidas. El riesgo no es solo pagar más, sino también complicarse con el registro de conducir si se acumulan faltas.

