Acuerdo con FMI aterriza hoy en Diputados: Massa se reúne con jefes de bloque por cronograma

Mientras tanto, el Senado seguirá de cerca la discusión en la Cámara baja y, en las últimas horas, buscó descomprimir la puja entre los diferentes sectores. Ayer, el flamante jefe del interbloque macrista en el Senado, el radical Alfredo Cornejo; y los titulares del PRO (Humberto Schiavoni) y la UCR (Luis Naidenoff) se reunieron con el comandante del cristinismo en la Cámara alta, José Mayans, y decidieron acelerar la conformación de tres comisiones clave para la gobernabilidad, que continuarán -como corresponde- en manos del oficialismo.

Las comisiones involucradas son Acuerdos -seguirá Anabel Fernández Sagasti, encargada de llevar la agenda de pliegos judiciales, diplomáticos y militares-, Asuntos Constitucionales -para el jujeño Guillermo Snopek, quien pidió la intervención al Poder Judicial de la Provincia- y Relaciones Exteriores, que quedaría una vez más para Adolfo Rodríguez Saá, quien estuvo en Rusia junto a Alberto Fernández en febrero pasado.

Según confiaron fuentes que estuvieron cerca del cónclave, el resto de las comisiones será discutido en los próximos días. Lo que busca Juntos por el Cambio son cantidad de presidencias acorde a la integración actual del Senado, así como la cantidad de legisladores en cada cuerpo. El objetivo es no repetir lo ocurrido el año pasado en la comisión vigente de Presupuesto y Hacienda. En Diputados, el macrismo analizaba presentar una nota a Massa para acelerar esta cuestión.

Reproche

La Asamblea Legislativa del martes regaló ayer un cruce entre el diputado radical Facundo Manes y el senador macrista por Chubut, Ignacio Torres, quien en duros términos cruzó al neurocientífico por criticar la partida de legisladores del PRO ante las críticas de Alberto Fernández a la gestión de Cambiemos.

“Habla mucho del cerebro pero lo usa poco, no es tiempo de vanidades”, disparó Torres. Quien salió al cruce del legislador del PRO fue el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, quien ratificó el “respeto de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste de un senador”. Lo que olvidó el cordobés, según confiaron políticos de Chubut, son las relaciones y actos de Manes con el gobierno -aliado al kirchnerismo- de Mariano Arcioni durante el año pasado.

Quien también se quedó junto a radicales y la Coalición Cívica fue el senador Luis Juez. “Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuándo me quedo, cuándo me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo”, manifestó el cordobés.