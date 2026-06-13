El oficialismo busca fijar la visita de Manuel Adorni al Senado para aliviar la tensión

El jefe de Gabinete debe presentarse ante la Cámara Alta. Patricia Bullrich será quien eleve la propuesta.

El Gobierno presiona para que Adorni se presente en el Senado.

El oficialismo intenta destrabar uno de los principales focos de conflicto que enfrenta en el Congreso y trabaja para definir una fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , concurra al Senado a presentar su informe de gestión. La intención es reducir la presión política acumulada en las últimas semanas y facilitar el desarrollo de la sesión prevista para el próximo 18 de junio .

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La propuesta será planteada por la senadora Patricia Bullrich , titular del bloque oficialista en la Cámara alta , durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.

La estrategia apunta a alcanzar un entendimiento con los distintos bloques y evitar que el reclamo por la ausencia del funcionario complique el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias para el Gobierno.

La posible presentación de Adorni se produce en medio de cuestionamientos de distintos sectores políticos por el incumplimiento de una obligación establecida en la Constitución Nacional .

El artículo 101 dispone que el jefe de Gabinete debe asistir al Congreso al menos una vez por mes y alternar sus informes entre ambas cámaras legislativas para brindar detalles sobre la marcha de la administración nacional.

Sin embargo, desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, Adorni todavía no compareció ante el Senado, situación que despertó críticas tanto de bloques opositores como de espacios habitualmente más dialoguistas.

Entre quienes manifestaron objeciones aparecen legisladores de la UCR, del PRO y de otras fuerzas con representación parlamentaria. “La obligación es al menos mensual y no se está cumpliendo”, señaló Villarruel al convocar formalmente a los presidentes de bloque para analizar la situación.

El último antecedente de una exposición de este tipo ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe ante la Cámara alta.

La declaración jurada profundizó las críticas contra Manuel Adorni

La situación se volvió más compleja luego de la difusión de la declaración jurada patrimonial del funcionario, que generó cuestionamientos por la incorporación de u$s500.000 que inicialmente no habían sido informados.

Las explicaciones brindadas por Adorni no lograron desactivar las críticas y varios legisladores sostienen que las inconsistencias detectadas justifican una presentación inmediata ante el Congreso para brindar aclaraciones.

El tema rápidamente trascendió el ámbito del Senado y comenzó a debatirse también en la Cámara de Diputados. Diversos bloques opositores impulsaron iniciativas para que el jefe de Gabinete comparezca formalmente ante los legisladores.

captura adorni casa rosada conferencia 2 Todos los focos están puestos sobre Manuel Adorni. Archivo

Entre los espacios que promovieron medidas en ese sentido figuran Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores de la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda.

Incluso, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de avanzar con mecanismos parlamentarios de mayor alcance si el funcionario continúa sin presentarse ante el Congreso.

En este escenario, el oficialismo considera que acordar una fecha para la exposición de Adorni podría contribuir a descomprimir la tensión política y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la sesión prevista para el jueves 18.

La reunión de Labor Parlamentaria aparece así como una instancia clave para determinar si el Gobierno logra encauzar el conflicto o si la controversia continuará escalando dentro del ámbito legislativo.

La definición sobre la presencia del jefe de Gabinete será observada de cerca por todos los bloques, en un momento en que las demandas de control parlamentario ganaron protagonismo dentro de la agenda política nacional.