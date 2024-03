La embajada de China desmintió a Manuel Adorni: qué hay detras de los supuestos camiones de ayuda contra el Covid-19

La embajada de China se expresó este viernes para desmentir los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni respecto a supuestos camiones de ayuda contra el Covid-19 que, según él, habían llegado con "cierto atraso". La cuenta oficial de X (ex Twitter) de la embajada aseguró que "es información completamente incorrecta".

"Hemos tomado nota de que, el 22 de marzo, el Vocero Presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles que han llegado, desde la República Popular China, unos 30 camiones y lo interesante es que los camiones son para enfrentar al COVID", explicó la Embajada y sentenció: "No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta".