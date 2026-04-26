Manuel Adorni va a Diputados: entre la presión del frente judicial y la oposición que prepara una sesión áspera

El jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y con una oposición que busca convertir la sesión en una interpelación política.

Adorni se verá las caras con los diputados esta semana, para dar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete.

Manuel Adorni enfrentará esta semana una de sus pruebas políticas más delicadas desde que asumió como jefe de Gabinete. Su desembarco en Diputados para presentar el informe de gestión, una instancia prevista por la Constitución, llega atravesado por investigaciones judiciales, tensiones en el oficialismo y una oposición que ya anticipa una sesión cargada de confrontación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La exposición, prevista para este miércoles, se perfila como mucho más que un trámite institucional: en el Congreso la leen como una pulseada política sobre la fortaleza del funcionario y, por extensión, sobre el respaldo del gobierno de Javier Milei.

Según el esquema acordado entre la Cámara de Diputados y el Gobierno, Adorni abrirá con una exposición inicial basada en las más de 4.600 preguntas enviadas por los bloques legislativos. Después comenzará la ronda de interpelaciones, con participación escalonada de los distintos espacios.

Se estima una sesión extensa, de al menos seis horas, donde los bloques opositores buscarán aprovechar el cara a cara para poner al funcionario contra las cuerdas.

En Unión por la Patria ya dejaron trascender que el objetivo será ir más allá del informe de gestión y llevar el debate hacia las denuncias que rodean al jefe de Gabinete. Pero no será el único frente: también se esperan cuestionamientos sobre ajuste, universidades, discapacidad, PAMI y los puntos más sensibles del programa económico libertario.

diputados debate presupuesto crédito mariano fuchila Los diputados, a la espera de la presencia de Adorni para su informe de gestión. Crédito: Mariano Fuchila / Ámbito

El respaldo de Javier Milei y una señal política

En la Casa Rosada dan por descontado que Adorni llegará con respaldo explícito del Presidente. Javier Milei planea acompañarlo junto a integrantes del gabinete, un gesto pensado para blindar políticamente a un funcionario golpeado por las polémicas.

El mensaje es doble: sostenerlo frente a la oposición y evitar que la sesión sea leída como una antesala de desgaste interno. En Balcarce 50 reconocen que la exposición es una prueba de fuego. Si Adorni sale fortalecido, podrá recomponer centralidad; si queda expuesto, la presión política podría escalar.

La estrategia oficialista

En el oficialismo trabajan sobre una hoja de ruta defensiva. La idea es limitar respuestas sobre causas judiciales, remitir a la información ya enviada en el informe y evitar que la sesión derive en un terreno exclusivamente patrimonial.

Incluso circula una fórmula preparada para preguntas incómodas: “Eso ya fue respondido en el informe”.

El cierre, además, tendrá un gesto particular. Según trascendió, La Libertad Avanza casi no hará preguntas propias y reservará una intervención breve de Gabriel Bornoroni para cerrar filas detrás del funcionario.

La oposición, a la espera de Adorni

Aunque los bloques opositores todavía no unificaron una táctica, hay coincidencia en un punto: buscar que Adorni quede expuesto.

Algunos sectores quieren centrar toda la sesión en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Otros prefieren aprovechar para atacar la gestión libertaria sin convertir al funcionario en víctima de una emboscada política.

La discusión interna pasa por cómo incomodar sin darle al oficialismo margen para victimizarse. En los pasillos del Congreso hablan de una sesión de alto voltaje.