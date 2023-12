Adorni: "Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , justificó el paquete de leyes o ley ómnibus que el Gobierno envió a Diputados , al tiempo que cuestionó a quienes se manifestaron en contra de la iniciativa. "Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda", argumentó.

En ese marco, destacó que "el espíritu de la Ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto" ya que "el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado".

"Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda. En este próximo mes de camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie", dijo Adorni.

El proyecto, llamado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", ingresó a la Cámara de Diputados y pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025 y solicita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo

francos menem ley omnibus Guillermo Francos entregó el proyecto de ley a Martín Menem. Cámara de Diputados

La iniciativa, que está firmada por Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo, consta de 183 páginas y 664 artículos.

A lo largo del proyecto se establecen modificaciones impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras muchas otras medidas y reformas al Estado y la vida de la sociedad argentina.

Adorni: "El que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo"

En otro tramo de la conferencia, Adorni dijo que los detalles del nuevo esquema de tarifas y quita de subsidios se conocerá en enero próximo, y aseguró que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo".

"A partir de enero va a estar el nuevo esquema de tarifas; por un lado lo que anunció el ministro (Luis) Caputo en su momento, que es esto de eliminar subsidios en torno al tercio por año; y además este esquema de ir progresivamente quitando el subsidio a la oferta y tendiendo a que se transforme en subsidio a la demanda", dijo Adorni.

Al respecto, sostuvo que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa".

"En enero vamos a conocer los detalles, en el medio debe haber audiencias públicas, hay un proceso que vamos a respetar", concluyó Adorni.