Denuncian millonarios gastos injustificados en la AFI y piden indagar a Macri, Arribas y Majdalani

Según reveló la periodista Sofía Caram en Radio 10, la denuncia se concentra en supuestos gastos irregulares y contrataciones de dos empresas por más de $10,6 millones y u$s115.890. Según denunció Caamaño, esos fondos públicos fueron destinados a obras del quinto piso de la AFI, que hoy “no se constatan” en el edificio de la Calle 25 de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Pero además, la denuncia apunta a contrataciones injustificadas. Entre las obras más polémicas y sin justificación, se mencionó la construcción de un mástil que fue inaugurado en noviembre de 2016 que costó u$s106.850. Esta contratación no solo despertó dudas por el monto millonario, sino porque el Estado nacional no suele encarar obras públicas en moneda extranjera.

La interventora solicitó en esta causa la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, su segunda en la AFI, Silvia Majdalani y del ex jefe financiero de la AFI. Se los acusa de los delitos de administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Sofía Caram reveló en el programa radial "Buenos Vecinos", que conduce Pablo Duggan, que la causa recayó en el Juzgado federal N° 6 que hoy subroga Julián Ercolini, pero que correspondía a Rodolfo Canicoba Corral. La pesquisa quedó bajo jurisdicción de la fiscalía de Eduardo Taiano.