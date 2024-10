Agenda del Congreso de la semana: el Gobierno busca concretar la privatización de Aerolíneas Argentinas

El debate por la venta de la compañía no estaba programado pero, tras la reunión entre funcionarios del Ejecutivo y una mesa expandida de aliados oficialistas (PRO, MID y un sector mayoritario de la UCR) , el Gobierno consiguió el respaldo legislativo para volver a insistir por Aerolíneas. La prioridad que tiene el oficialismo para una nueva privatización - aún más emblemática que la del Belgrano Cargas - se explicita en una la suspensión de la Comisión de Legislación Laboral junto a la falta de programación de un encuentro por el Presupuesto 2025.

El oficialismo superó un complejo debate sobre financiamiento educativo y continúa llevando funcionarios como Daniel Scioli o Patricia Bullrich, pero no pueden ofrecer profundidad de argumentos sobre el proyecto presupuestario. También hay una total falta de intervención del PRO y de La Libertad Avanza, salvo expresiones aisladas del salteño Julio Moreno Ovalle, que se refiere a cuestiones exclusivamente de su provincia. Aún así, es cada vez más concreta la posibilidad de conseguir una mayoría para aprobar el Presupuesto 2025. Si no sucede, no se descarta convocar a extraordinarias en enero del año que viene.