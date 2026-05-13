Cómo es el Cybertruck de Tesla, el super auto que tienen Coscu, Barbie Franco y un diputado de la LLA

El legislador libertario Manuel Quintar llegó al Congreso con la suntuosa pickup de Elon Musk, valuada en u$s126.000 y que no más de diez personas tienen en la Argentina.

El diputado jujeño de La Libertad Avanza Manuel Quintar sorprendió este martes al llegar al Congreso en una Cybertruck , la pickup de Tesla valuada en u$s126.000. El lujoso auto llamó la atención en las redes, ya que se trata de un vehículo casi sin ejemplares en la Argentina.

El diputado estacionó su Cybertruck en el anexo de la Cámara baja.

El empresario Malek Fara, quien a su vez posee una de las pocas unidades que circulan por las calles argentinas, estimadas en menos de diez, es el importador local de la imponente pickup.

El streamer Coscu y la influencer Barby Franco son otras de las personalidades que manejan el suntuoso vehículo. Incluso, la esposa de Fernando Burlando se volvió noticia hace unos meses por haber protagonizado un choque con el vehículo en la Ruta 3.

"Me lo compré para los eventos. Para los chiches. Quiero ver si armo una sección de stream adentro del auto”, afirmó Coscu en 2025.

El dueño de la empresa de transporte marítimo Buquebus, Juan Carlos López Mena, también ostenta en su estacionamiento un Cybertruck, aunque lo tiene radicado en Uruguay. Es que cabe destacar que los dueños de estos autos no logran patentarlos en el país, por lo que -en algunos casos- circulan con patentes de otros vehículos.

La Cybertruck de Manuel Quintar

El diputado Quintar no mantiene en secreto su Tesla y confirmó a Ámbito que el auto es suyo, que fue con él a trabajar y que lo estacionó en el edificio del anexo de la Cámara baja. Por su parte, no cuenta con patente en el vehículo.

"Es parte de la batalla cultural, no puede estar mal comprarse lo que uno pueda con sus propios fondos y en blanco", dijo a este medio.

Incluso, en mayo del corriente año posteó en su cuenta de X una foto con el auto -que tiene un ploteo del logo de LLA- , la cual acompañó con el texto: "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA". Además, en la propia imagen se lee: "Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad".

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Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Según la declaración jurada presentada por el diputado en 2024, el jujeño también posee un Mercedes-Benz ML 320, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hiace Wagon y dos motocicletas: una Husqvarna TE 300 y una KTM 990 Adventure.

Cómo es el Tesla Cybertruck y su ficha técnica

El Tesla Cybertruck se consolidó como uno de los vehículos más innovadores del mercado automotor en los últimos años. Con su diseño futurista, estructura moderna y motor 100% eléctrico, la pickup de Tesla apunta a combinar rendimiento, tecnología y autonomía en un solo producto.

En abril de 2026, el modelo continúa posicionándose en el segmento de las camionetas eléctricas premium en Estados Unidos, con distintas versiones que se diferencian en la potencia, la autonomía y el precio. Además, los incentivos fiscales y opciones de financiamiento influyen directamente en el costo final para los consumidores.

Más allá de su diseño distintivo, el Cybertruck se destaca por sus especificaciones técnicas, que lo ubican entre las pickups más avanzadas del mercado.

En términos de aceleración, el rendimiento cambian dependiendo de la versión:

Dual Motor y Premium: de 0 a 96 km/h en 4,1 segundos

Cyberbeast: de 0 a 96 km/h en 2,6 segundos

La capacidad de remolque también es uno de sus puntos más fuertes. Parte de los 3400 kg en la versión base y puede alcanzar casi 5000 kg en las variantes de gamas superiores, lo que lo convierte en una opción apta tanto para uso urbano como para tareas más exigentes.

En cuanto a autonomía, uno de los aspectos más valorados en los vehículos eléctricos, los valores estimados son:

hasta 523 km en versiones Dual Motor y Premium

alrededor de 515 km en la versión Cyberbeast

Tesla Cybertruck.jpg El Tesla Cybertruck se consolidó como uno de los vehículos más innovadores del mercado automotor en los últimos años.

Esto permite recorrer largas distancias sin necesidad de recarga frecuente. Además, el sistema de carga rápida posibilita recuperar cerca del 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos, lo que mejora la experiencia en viajes largos.

Otro punto relevante es su estructura. El Cybertruck está diseñado con una carrocería resistente y un enfoque orientado a la durabilidad, pensado tanto para uso cotidiano como para condiciones más exigentes.