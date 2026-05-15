Francisco Paoltroni presentará un proyecto de intervención federal a Formosa

El senador libertario encabezará un acto en el Salón Azul del Senado el martes a las 19 e insistirá con la propuesta para que el Gobierno tome el control de la provincia. Rechazo de Gildo Insfrán.

El senador nacional Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) presentará el martes en el Congreso un proyecto de ley de intervención federal a Formosa , iniciativa que le valió duros cruces con el gobernador Gildo Insfrán , quien rechaza de plano la propuesta.

El evento tendrá lugar el martes a las 17 en el Salón Azul del parlamento y será un nuevo paso en la disputa que el legislador libertario mantiene con el peronista Insfrán, quien comanda los destinos provinciales desde 1995.

Al respecto, el dirigente mileista consideró que "las condiciones para la intervención federal de Formosa están dadas" y anticipó que el 19 de mayo, en el Congreso de la Nación, "los formoseños van a dar testimonio de cómo es vivir bajo el régimen de Insfrán".

Días atrás, el propio gobernador formoseño había apuntado de manera frontal contra Paoltroni, citando una célebre frase de Raúl Alfonsín. "Cuando vienen personas que después dicen que yo discrimino... no, aquí es un pueblo que recibe con los brazos abiertos a los que vienen de afuera", dijo el dirigente del PJ.

En esa línea, detalló que "el formoseño nace donde quiere, pero tiene que tener un solo valor fundamental para ser considerado formoseño: amar a Formosa. Quien no ama no puede ser considerado".

Gildo Insfrán Gildo Insfrán, junto a intendentes formoseños.

"Cuando se anteponen los intereses personales a los del pueblo, no puede ser formoseño. Puede ser representante porque el puebo lo eligió: perfecto, lo aceptamos. Lo que no podemos aceptar nunca es que quieran venir a contarnos la historia de cómo desarrollar esta provincia", sumó Insfrán.

Y luego citó al expresidente radical: "A final de cuentas, como diría Alfonsín en los tiempos más difíciles, 'a vos no te está yendo tan mal, gordito'. Yo le digo lo mismo: gordito, a vos no te está yendo mal". La referencia es porque Paoltroni es originario de la provincia de Buenos Aires.

A fines de abril, Insfrán reunió a intendentes en la gobernación y articuló un scrum conjunto en rechazo de una eventual intervención.

Posteriormente, Francisco Paoltroni habló de esa cumbre. "Yo no sé si es que se está despidiendo o que todavía les hace creer que está blindado en la Justicia Federal. Muchachos, se terminó el blindaje de la Justicia Federal", disparó.

En esa línea, sostuvo que "ese chiste de que siempre la Justicia Federal de Formosa se declara incompetente se terminó" y añadió: "No hay ninguna posibilidad de que pase lo que pasó en el caso Ciccone y el fondo fiduciario. Se están nombrando 309 jueces en el país".

"Si los trató de convencer de eso, no le crean", completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaoltroniF/status/2050219564227547152&partner=&hide_thread=false Feliz Día a todos los trabajadores formoseños, menos a Insfrán y compañía, que se creen blindados por la justicia nacional. Les queda poco. pic.twitter.com/uvsyBpAQWb — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) May 1, 2026

En otra publicación en sus redes, el legislador aseguró "la intervención tiene nervioso al gobernador ilegítimo Gildo Insfrán y lo hace decir cualquier cosa, hasta agredir a los presidentes Trump y Milei", citando un video donde el mandatario trata a los presidentes de "tarados".

"Después de más de 20 años de burlar la Constitución nacional y desobedecer un fallo de la Corte Suprema, ya no saben cómo sostenerse en el poder. Les queda poco", lanzó.