Agustín Rossi cruzó a diputados de Juntos por el Cambio en su primer informe de gestión

Posteriormente, apuntó contra los sectores que quieren "desaparecer a Aerolíneas" y consideró que "hay que discutir no si es un colectivo que vuela sino si quieren o no una aerolínea de bandera y si no quieren, qué es lo que proponen". También destacó la importancia de Aguas Argentinas (Aysa): "Es un orgullo que haya aumentado la cantidad de redes".