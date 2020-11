Massa volvió al Congreso: "Quienes tenemos responsabilidades tenemos que dar el ejemplo"

Al ingresar al Congreso, el titular de la Cámara de Diputados habló ante la prensa y dijo sobre su aislamiento "Quienes tenemos responsabilidades tenemos que dar el ejemplo".

"Me realicé el test de sangre y el hisopado -que me dio negativo- y decidí acatar el aislamiento hasta que Cubeddu diera negativo, a pesar de que compartí con él la reunión, pero no tuve contacto estrecho",

Alvaro González y Sergio Massa.jpeg Cámara de Diputados

Además, contó que se enteró del supuesto positivo del miembro de la misión del FMI por un llamado del ministro de Economía, Martín Guzmán, el sábado a la noche y desde ese día se aisló en el quincho de su casa.

De hecho esta mañana, Massa participó de manera virtual de la reunión de Labor Parlamentaria previo a la sesión, que comenzó a cargo del vicepresidente 1°, el diputado del PRO, Álvaro González.

Fue el propio González el que transcurrida la sesión, poco antes de las 17, anunció que tras nuevos análisis negativos, el Ministerio de Salud de la Nación, autorizaba a Massa a trasladarse al recinto y a retomar el mando de la sesión.

La reacción de Juntos por el Cambio no tardó en llegar. El diputado de la Coalición Cívica por Catamarca, Rubén Manzi, rechazó que Massa no cumple con los 14 días de aislamiento preventivo pese a los resultados de los tests y argumentó que él debe realizar cuarentena cada vez que regresa a su provincia.

En el mismo sentido, su compañera de bancada, Mónica Frade, expresó: "Esperemos que si Sergio Massa se hace presente no haya ningún caso de Covid. Porque lo vamos a hacer responsables a él. Él es el primero en sostener las sesiones virtuales".

Tras esta intervención, Álvaro González indicó: "Yo creo en la responsabilidad de el titular de esta Cámara. Es una opinión personal".

La secretaria del bloque del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, retrucó que Massa se hará presente luego de tres hisopados negativos. "Sería muy importante que todos nos cuidáramos. Lo digo cuando desde acá se propicio a que se tomara dióxido de cloro", dijo en referencia a Frade.

En tanto, el diputado radical por Formosa, Ricardo Buryaille, pidió una cuestión de privilegio contra el Ministerio de Salud de la Nación para pedir igualdad de condiciones para sus coprovincianos que no pueden retornar a sus domicilios. "Quiero que la misma celeridad se tome con los más de 7.000 formoseños que están varados. Quiero que venga el señor ministro a explicar el modelo sanitario del país y explique por qué hay tratamientos discriminatorios para unos y para otros".