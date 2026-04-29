Designan a Matías Álvarez al frente de la UIF tras el proceso de audiencia pública

El Ejecutivo formalizó la designación por decreto y destacó la necesidad de garantizar estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Matías Gabriel Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) , luego de completar el proceso de consulta pública y sin objeciones a su postulación.

La medida quedó establecida mediante el decreto 291/2026, publicado en el Boletín Oficial, tras la propuesta impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación , encabezado por Juan Bautista Mahiques .

El nombramiento se produjo luego de la audiencia pública realizada el 22 de abril, instancia prevista por ley para evaluar antecedentes e idoneidad del candidato. Allí, distintos actores pudieron expresar observaciones, en un proceso que concluyó sin impugnaciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que la designación responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa del organismo y cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante el proceso, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) , Juan Félix Marteau , respaldó la candidatura al destacar la formación académica y el recorrido profesional de Álvarez.

En particular, valoró su desempeño en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde se desempeñó como fiscal federal coadyuvante y participó en investigaciones sobre organizaciones criminales y circuitos de dinero ilícito. Según expresó, se trata de un funcionario “apegado al derecho y comprometido con resultados”.

También advirtió que el narcotráfico constituye “la principal amenaza” para el país en términos de generación de fondos ilegales, por lo que consideró relevante que la UIF esté conducida por un especialista en esa materia.

Salidas previas y reconfiguración

La llegada de Álvarez se da tras la salida de Paul Starc, quien dejó la presidencia del organismo a fines de enero. En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia del vicepresidente Santiago Martín González Rodríguez mediante el decreto 290/2026.

El recambio se enmarca en una estrategia oficial de reorganización de áreas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y los delitos financieros.

Perfil del nuevo titular

Antes de su designación, Álvarez integraba la PROCUNAR, dependiente del Ministerio Público Fiscal, donde desarrolló su carrera desde 2015 en distintos cargos. Previamente, había trabajado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12.

Es abogado egresado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En el ámbito académico, se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y participa en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Además, integró en 2021 un equipo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la elaboración de normativa modelo sobre crimen organizado.