Alberto anunció acuerdo con Rusia y se vacunará a 10 millones hasta febrero

Aclaró asimismo que se trata del “tercer contrato que la Argentina firma” para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y detalló: “El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano” de Rusia.

Asimismo, el jefe de Estado pidió “entender que la vacuna no resolvió” aún el problema de la pandemia del coronavirus e hizo un “llamado a la reflexión” ya que el virus sigue circulando y deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad.

Seguir cuidándose

“En el mientras tanto, hay que seguir cuidándose”, enfatizó el mandatario, tras agradecer en especial al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por “haberse ocupado personalmente” de las negociaciones con la Argentina por la vacuna. En ese sentido, destacó “la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con nosotros este acuerdo que, vuelvo a repetir, es muy importante para la Argentina y que nos permite acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central”.

En tanto, Fernández dijo que será “el primero” en aplicarse la vacuna cuando llegue, para despejar todo tipo de duda, y manifestó: “No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme”. Asimismo, apuntó que “el contrato tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo”; y aclaró: “Hicimos esta prevención por si el resto de las vacunas con las que también tenemos contratos atrasan su llegada al país”.

Anunció, además, que en los próximos días viajarán a Rusia funcionarios del Gobierno nacional y particularmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) -que es el organismo que autoriza las vacunas en el país), luego de que ayer se firmara el contrato.

En cuanto a la logística para la llegada de las vacunas, la calificó de “complicada porque son muchas dosis que tienen que venir desde la otra punta del mundo”. Finalmente, tras insistir en que “la vacuna no ha resuelto la pandemia”, dijo que el anuncio “es una gran noticia, un paso muy importante y un gran avance, en el que el Gobierno nacional ha trabajado mucho”.

Por su parte, González García aseguró que “nunca antes hubo una vacunación tan masiva y tan amplia”, a la vez que también advirtió que la pandemia “no pasó” y que serán necesarios “varios meses hasta que logremos los niveles de inmunización”.

“Estamos acelerando los tiempos, con el equipo técnico que está yendo a Rusia, pero reafirmo lo que dijo el Presidente de que esto no pasó y seguimos trabajando”, afirmó al acompañar a Fernández en el anuncio. Al responder una pregunta respecto de la vacuna del laboratorio Pfizer, explicó que “Pfizer anunció que está disminuyendo a la mitad las vacunas que pensaba producir” y remarcó que, por ese motivo, el Gobierno tuvo “el resguardo de conversar con varios proveedores”.

“Pfizer dijo que tenía la posibilidad de entregar algo en diciembre y el resto de los tres millones entre enero y febrero, pero no pudimos firmar el contrato. Seguimos conversando, pero no pudimos firmar el contrato pese a la enorme voluntad del Gobierno argentino. Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad”, completó.

En ese marco, el ministro de Salud dijo que “el único oferente que ofreció entrega y seguridad fue Rusia porque, si no entregan en esos términos, no se concreta el contrato”.