Alberto Fernández postergó el encuentro con el papa Francisco para avanzar en la transición

Alberto Fernández no viajará al Vaticano: cuáles son los motivos.

Según informaron fuentes oficiales, "el Presidente no viajará al Vaticano porque debe seguir adelante con las tareas que demanda la transición . La visita al Sumo Pontífice se reprogramará para cuando ya esté instalado en España luego de dejar el gobierno el 10 de diciembre".

En paralelo, el Papa Francisco ya se comunicó con Javier Milei, el presidente electo, para felicitarlo por su victoria en el balotaje presidencial del pasado domingo y le realizó un obsequio a pocas semanas de asumir al mando de la gestión nacional.

Alberto Fernández confirmó que se irá a vivir a España luego del 10 de diciembre

Además, el presidente Alberto Fernández anunció que se irá a vivir a España a partir del 10 de diciembre, día en el que asumirá Javier Milei como mandatario electo: "Me parece que está bien que tome distancia".

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario confirmó su ida: "Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer".