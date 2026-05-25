Axel Kicillof cruzó a Javier Milei en su mensaje por el 25 de Mayo: "La Argentina no se construye con odio ni sometimiento"

El gobernador bonaerense publicó un duro mensaje por el Día de la Patria, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y defendió la soberanía nacional.

Axel Kicillof difundió un mensaje con críticas al Gobierno nacional durante el Día de la Patria.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este 25 de Mayo un mensaje con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, defendió la soberanía nacional y cuestionó las políticas económicas impulsadas por la Casa Rosada. El mandatario provincial aprovechó la fecha patria para marcar diferencias políticas y llamar a construir “una Argentina basada en la cooperación y el desarrollo”.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Patria, el dirigente bonaerense difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó preocupación por el contexto económico y político que atraviesa el país. La publicación tuvo un tono marcadamente crítico hacia la administración nacional y apuntó contra medidas vinculadas a la apertura económica y la desregulación.

“Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía”, sostuvo Kicillof al comienzo de su mensaje. A partir de allí, profundizó sus cuestionamientos y advirtió sobre las consecuencias de abandonar sectores estratégicos de la economía argentina.

Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía. En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos. El futuro… pic.twitter.com/1xyWg3jJv3

El gobernador aseguró que “lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos”, en una frase interpretada como una crítica directa al modelo económico impulsado por Javier Milei.

El mensaje por el 25 de Mayo y la defensa de la soberanía

Durante su publicación, Kicillof también hizo referencia al escenario internacional y planteó que la Argentina enfrenta un momento de fuertes transformaciones globales. En ese sentido, consideró necesario fortalecer la producción nacional y proteger los recursos estratégicos del país.

El mandatario bonaerense insistió en la necesidad de construir una Argentina con desarrollo industrial, soberanía y unidad política, alejándose (según expresó) de discursos basados en el enfrentamiento permanente.

“El futuro de la Argentina no se construuye con odio ni sometimiento”, afirmó el gobernador en uno de los pasajes más destacados de su mensaje. Luego, cerró la publicación con una consigna de fuerte contenido político: “¡Patria sí, colonia no!”.

kicillof Kicillof pidió una Argentina “sin odio ni sometimiento” y volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada.

Un mensaje en medio de una jornada cargada de simbolismo político

Las declaraciones de Kicillof se dieron en una jornada atravesada por los actos oficiales del 25 de Mayo, el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana y distintas actividades encabezadas tanto por el Gobierno nacional como por autoridades provinciales y municipales.

El mensaje del gobernador volvió a exponer las diferencias políticas y económicas entre la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada, en un contexto de creciente tensión entre Axel Kicillof y Javier Milei.

En las últimas semanas, el mandatario bonaerense ya había cuestionado medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional, entre ellas modificaciones en el régimen de zonas frías y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ahora, eligió una fecha emblemática como el Día de la Patria para reforzar su postura y volver a posicionarse como una de las principales voces opositoras al Gobierno nacional.