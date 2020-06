Alberto, sobre la renegociación de la deuda: "Algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende"

Fernández aseguró que "esta Argentina que cada tantos años cae en default no me gusta, las dos veces que estuve en el Gobierno recibí un país defolteado". "No nos equivoquemos, el reperfilamiento del año pasado fue un default", consideró en declaraciones al canal Telefé.

"Se está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo", agregó el mandatario, que cuestionó también “el apuro por saber cuándo acordamos”.

“Siempre es mejor hacerlo porque estamos integrados a un sistema internacional. Nadie nos presta plata desde el año pasado y el FMI dejó de cumplir el acuerdo que tenía con nosotros", cerró Fernández.

El Presidente se expresó en el mismo sentido que lo hizo más temprano el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien consideró que algunos reclamos de acreedores son "ampliamente inconsistentes".

"La República evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica", sostuvo el Palacio de Hacienda.

Este miércoles, el Ejecutivo acordó con los bonistas levantar los acuerdos de confidencialidad y buscará extender el plazo de negociación que vence este viernes.

Según confirmaron fuentes oficiales, "todo apunta a que las negociaciones continuarán después del viernes" para alcanzar un acuerdo en las negociaciones para reestructurar deuda por u$s 66.3000 millones.