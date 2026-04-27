Máximo Kirchner rechazó un frente anti-Milei de cara a 2027 + Seguir en









El diputado nacional realizó una recorrida por Santa Fe y rechazó que el peronismo se direccione "solamente a que hay que ganarle a Milei”.

“No sirve destruir al adversario para ganar una elección", adviertió Máximo Kirchner.

El diputado nacional Máximo Kirchner visitó Santa Fe, donde cuestionó la posibilidad de conformar un frente político cuyo único eje sea enfrentar al presidente Javier Milei, lo que plantea una diferencia con otros sectores del peronismo que impulsan una construcción más amplia para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027.

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En declaraciones al diario La Capital, el hijo de la expresidenta Cristina Fernández expuso: “No sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence”.

“Queremos construir una opción que permita que el país se libere del lugar donde lo están llevando. Hace diez años que la Argentina entró en un tobogán y nunca encuentra el arenero. Es una caída que perjudica a la mayoría de la gente que nunca más encontró un contexto que le permitiera soñar”, completó.

El titular del Congreso del Partido Justicialista bonaerense además aseveró que "es un reduccionismo enorme que, con la capacidad que tenemos de generar ideas, de administrar el Estado, nos direccionemos solamente a que hay que ganarle a Milei. No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia”.

Cuando se le preguntó por eventuales candidaturas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, respondió: "Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y, aún así, sigue teniendo el reconocimiento del pueblo argentino. Si no logramos romper la proscripción, deberemos buscar quién exprese esos intereses de la mejor manera y despierte confianza”.

Los dichos del legislador exponen que no hay definiciones cerradas sobre las postulaciones hacia 2027, en un escenario donde el peronismo aún no ordena sus nombres ni su estrategia electoral.