Alberto ratificó el rumbo: "Vamos a poner de pie a la Argentina como Néstor me enseñó en el 2003"

Entre una maraña de militantes y periodistas, el jefe de Estado recordó cómo se enteró el fallecimiento. “Estaba en mi casa. Fue un día muy triste, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que me fui en el auto tres veces hasta San Isidro, solo manejando”, dijo Fernández en el trayecto de casi 200 metros. Fernández estuvo acompañado por Sergio Massa y Wado De Pedro, entre otros funcionarios.

"Es el discurso más difícil que me ha tocada dar", dijo. "Evidentemente el destino existe y alguien quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones, y volvamos a poner en la Casa de Gobierno a un presidente, una vicepresidente y funcionarios preocupados por los peor están, por darles derechos a los que menos tiene y darle a los vos a los que les cuesta expresarse", sostuvo al inicio de su discurso, y recordó que a un año de la victoria del Frente del Todos se cumplen 10 de que Néstor nos dejó.

"En mi vida hubo un antes y un después de Néstor, porque me di cuenta que hay forma de hacer política con Néstor. Toda esa épica, coraje, animarse a enfrentarse a todos, es algo no usual en la política y yo lo vi a Néstor", describió.

Tras remarcar que en 2003 era "muy poquitos" los que confiaban en otra forma de hace política, aseguró que con Néstor Kirchner se animaron a "ser políticamente incorrectos".

"Se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y lo que la política no se animaba hacer. Los logros de Néstor son infinitos, hizo cosas que muchos creíamos que eran imposible de hacer: desde poner una Corte Suprema digna, terminar con la libertad de los genocidas, trabajar por el derecho de los hijos de desaparecido, de abrazarse con luchadoras eternas de los derechos humanos", señaló el mandatario.

"Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino", expresó, resaltó a los actuales funcionarios, hijos de desaparecidos.

Fernández reveló que el colombiano Ernesto Samper, ex titular de la Unasur, le advirtió que la estatua estaba “olvidada en un depósito” del organismo y ordenó que se traiga al CCK. “Este es el lugar donde tenía que estar, para que cada uno que entre por la puerta del central cultura más grande de América latina a disfrutar del lugar, los espectáculos y conferencias, puede ver al hombre que tuvo la idea de construirlo y que cambió la historia de la Argentina”, agregó.

"No sé por qué tuve que ganar las elecciones el 27 de octubre, pero sí paso, y alguien quiso que ganemos las elecciones con Cristina. Mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina, y así lo voy a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir. Vamos a poner de pie a la Argentina como me enseñó Néstor en el 2003. Cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar me pregunto cómo lo haría Néstor y trato de encontrar la respuesta. Lo único que le pido a vida, es que Néstor me acompañe siempre", subrayó, y se emocionó hasta las lágrimas.

En el trayecto de Casa Rosada al CCK, Fernández fue consultado por la carta pública que divulgó la vicepresidenta Cristina Fernández, dijo: “Está muy bien, es lo que piensa Cristina, valoro lo que piensa, está muy bien. Es lo que hablamos habitualmente entre nosotros”.

Y al ser interrogado por la situación argentina, respondió: “La pandemia nos complicó mucho todo, pero vamos a seguir peleando, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, vamos a salir. No tenemos que dejar llevarnos por los que siempre nos condujeron a los peores momentos".