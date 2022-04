Alberto: shock de “optimisimo” económico ante cumbre de pymes

En referencia a la inflación, el mandatario dijo: “Tenemos que combatir ese tercer eslabón, tenemos que trabajar todos para que no se convierta en ganancia de algunos pocos y pérdida de muchos”. Y recordó que la Argentina enfrentó la pandemia “en situaciones desventajosas, con una economía en decadencia y súper endeudada”, y que en ese sentido “debemos estar muy orgullosos de todo lo que hicimos”.

Además dijo que durante la pandemia el Gobierno se ocupó “de tratar de preservar la mayor cantidad de vidas” pero también “de que cada empresa no se cayera”, y destacó que hoy hay “más de 60 mil empleados más que los que existían” antes del coronavirus. Asimismo, el Presidente afirmó que las pymes son “un gran motorizador de la economía”, que generan “80% del empleo en la Argentina”.

En este contexto, sostuvo que el Gobierno se ha “impuesto el deber de que los salarios recompongan lo perdido en los cuatro años anteriores”, al tiempo que subrayó que esto “no es una tarea fácil de hacer, pero estamos decididos, queremos que los salarios estén por encima de la inflación”. En el encuentro el titular de CAME, Alfredo González, y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, firmaron un acuerdo para la promoción y el fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCA) de todo el país. A partir del acuerdo, el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará fondos para solventar el gerenciamiento de los CCA, aportes no reembolsables (ANR) para aplicar a mejoras de los centros, y tasa de financiamiento subsidiada para reforma edilicia y acceso a la conectividad y tecnología.

Además del respaldo presidencial a Guzmán, también la potavoz presidencial Gabriela Cerruti rechazó las críticas del secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, y afirmó que son “opiniones”, ante lo cual señaló que el Gobierno está “concentrado en un momento de crecimiento inédito”. “Son opiniones. Las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones”, sostuvo la funcionaria en su conferencia de prensa habitual donde destacó que la Argentina vive “un momento de crecimiento inédito, tal vez el más alto de Latinoamérica”.

“El Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y que sea con redistribución en un momento en el que después de la pandemia y por la guerra hay un shock con respecto a la redistribución en el mundo, que se está volviendo cada vez más injusto. Ése es el eje de la política hoy del Gobierno, en eso estamos concentrados y en eso estamos trabajando”, remarcó. Y agregó: “El Gobierno está abocado a la gestión, al trabajo en sostener una economía que está creciendo”.

Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y allegado al diputado nacional Máximo Kirchner, había cuestionado la labor del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien tildó de ser poco representativo y de no haber sido votado por la sociedad. “No podemos ser rehén de alguien que no tiene representatividad”, disparó el “Cuervo”, en una andanada mediática para horadar al titular del Palacio de Hacienda. Se trata de un nuevo capítulo de una interna que había bajado la tensión, pero que parece no tener fin. El kirchnerismo más duro busca avanzar sobre la figura de Guzmán, a quien le cuestionan los pormenores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).