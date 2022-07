Charla de quinchos

Mediciones. Mientras, como ya es costumbre, la calle en la ciudad de Buenos Aires fue un infierno con cantidad de movilizaciones de protesta que no cesan, y que responden a la medición de fuerza entre movimientos sociales por una caja que amenaza con achicarse ante la creciente limitación de recursos, y la falta de alguna idea superada que permita saltear el escollo. “Pero, realmente quieren tranquilizar el ambiente…?”, fue la enigmática pregunta de un dirigente social que dejó la respuesta flotando en el aire. Es que la mayoría, incluida la “gente de la calle”, está convencida que mientras no haya un acuerdo sólido entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tal situación no se va a alcanzar. De ahí la gran expectativa que se generó por el almuerzo de más de 3 horas que ambos mantuvieron el sábado en Olivos, del cual trascendieron unas pocas cuestiones, mientras que el resto seguramente se va a ir conociendo en los próximos días. Tanto eso, como los rumores de una nueva gestión diplomática a la que el sector empresario le adjudica el inesperado viaje de Batakis a los EE.UU. fueron parte de la usina de rumores y especulaciones que se disparan, especialmente, después que abortara el viaje de Alberto Fernández a Washington, para reunirse con Joe Biden, afectado ahora por covid. En este punto los comentarios fueron casi unánimes: más allá de los problemas del Gobierno, Alberto Fernández no tiene ni por lejos una buena estrella para las relaciones internacionales. El covid presidencial de Washington lo alejó, quizás por mucho tiempo (demasiado) de la chance de hacer equilibrio y lograr algún apoyo apelando al viejo recurso peronista de las fotos. No puso ser con Biden. La cosa no terminó ahí. Cambios en el Gabinete, incluyendo un nuevo avance de Sergio Massa que podría dejar la Jefatura de la Cámara baja, para pasar a la de Gabinete, casi como un superministro (o algo más?), y hasta con un plan que los rumores aseguran que “se está estudiando” también se multiplicó en todos los niveles, aunque nadie asegura que Massa cuente con más credibilidad entre los sectores empresarios y sindicales que son imprescindibles a la hora de tranquilizar el panorama. La Cancillería sería clave en ese juego de cambios que muchos soñaron este fin de semana, pero que por ahora no tiene bases sólidas.

Baja el peso. “Mientras todos se van del peso, pretenden que el campo liquide la soja”, se quejaba un productor en plena Rural, ahora caja de resonancia de cada cosa que sucede con el sector. Mal marco para un encuentro que históricamente sirvió, salvo excepciones, para limar asperezas y buscar acercamientos, pero que esta vez se duda que llegue a suceder. “Están todos invitados, pero nadie confirmó aún”, aseguró anoche un vocero aludiendo a la asistencia al acto inaugural el próximo sábado 30, del Presidente de la República (la vicepresidenta nunca fue), y que esta vez alcanzaría hasta al mediático titular de la cartera, Julián Domínguez que intenta ser el conciliador y articulador de las partes. Lo cierto es que la decisión de darle al turismo receptivo hasta u$s5.000 a precio pleno (para que esos dólares no se les escapen por las cuevas), y no mejorar la posición de los agricultores que mientras siga la seca casi no tienen donde colocar los “pesos” que recibirían por sus ventas, cayó muy mal entre los dirigentes, y preocupó también a los exportadores que, mayoritariamente, también industrializan y ven acentuar aún más su capacidad ociosa. Mientras, en la “otra” Rural, el público colmó desde el jueves todos los rincones, aprovechando también las vacaciones de invierno para recorrer la muestra que no se hacía desde 2019.