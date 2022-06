Alberto Fernández encabezará acto en la localidad de Ensenada

En el acto que encabezará el Presidente, se entregarán 224 viviendas pertenecientes al Programa Reconstruir. Participarán en la ceremonia el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, informaron fuentes oficiales.

"Le quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice", afirmó Fernández en Casa Rosada este martes.

Mediante el Programa Reconstruir, el Estado Nacional lleva adelante una serie de obras que fueron paralizadas entre 2016 y 2019, movilizando las economías regionales a través de la construcción, y contribuyendo a soluciones habitacionales para la población. A través del mismo, se estima que la inversión supera los 200 millones de pesos en todos los emprendimientos.