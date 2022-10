Habló Kelly Olmos por primera vez tras ser anunciada como ministra de Trabajo: ¿Qué dijo?

"Vamos a trabajar para fortalecer el salario y el ingreso de todas y todos los argentinos. Ese es el compromiso que enfrenta nuestro Gobierno que tuvo que enfrentar situaciones gravísimas como la herencia enorme y nefasta del macrisimo, la pandemia y ahora la guerra", continuó.

Embed

En esa línea, sobre la situación económica actual, consideró que "la mejor manera de trabajar para el ingreso de todos los argentinos y argentinas es combatir la inflación y ese debe ser un compromiso de toda la sociedad".

Tras ser consultada sobre uno de los puntos que más controversias genera dentro de la CGT, una posible suma fija para todos los trabajadores, la Olmos se desentendió al definir que no va a "adelantar absolutamente nada porque no sería responsable" dado que hasta el jueves no asume la gestión que Moroni dejó vacante. "Primero voy a llegar al ministerio", sintetizó.

Sin dar precisiones sobre las herramientas o las medidas a implementar, la designada ministra indicó que "el Gobierno tiene un objetivo muy firme que es recuperar el salario de todos los trabajadores y trabajadoras".